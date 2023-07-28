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ЕАЭС поможет Африке в вопросах интеграции, заявил Оверчук

ЕАЭС поможет Африке в вопросах интеграции, заявил Оверчук - РИА Новости, 28.07.2023

ЕАЭС поможет Африке в вопросах интеграции, заявил Оверчук

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует развивать сотрудничество со странами Африки в области разработки современных технических регламентов и... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:01

2023-07-28T19:01

2023-07-28T19:01

экономика

африка

россия

санкт-петербург

алексей оверчук

форум "россия — африка"

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует развивать сотрудничество со странами Африки в области разработки современных технических регламентов и стандартов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24". "Очень заинтересованы африканцы в том, чтобы иметь современные технические регламенты, стандарты. У нас в ЕАЭС очень хороший опыт и, я думаю, в этом направлении мы с ними будем работать в самое ближайшее время", - сказал Оверчук на полях саммита "Россия - Африка", отметив, что такие шаги помогут наладить товарооборот между ЕАЭС и Африкой.По словам вице-премьера, когда у стран стандартизированы товары, им легче продвигать продукцию на рынки друг друга и адаптировать их на другую территорию. "Это и есть интеграционный механизм, потому что это как раз увязывает экономики ЕАЭС, экономики Африки, и это базовая вещь", - отметил Оверчук. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

африка

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, африка, россия, санкт-петербург, алексей оверчук, форум "россия — африка", евразийский экономический союз