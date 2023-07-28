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ЕАЭС поможет Африке в вопросах интеграции, заявил Оверчук - РИА Новости, 28.07.2023
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19:01 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/tekhreglamenty-1886968679.html
ЕАЭС поможет Африке в вопросах интеграции, заявил Оверчук
ЕАЭС поможет Африке в вопросах интеграции, заявил Оверчук - РИА Новости, 28.07.2023
ЕАЭС поможет Африке в вопросах интеграции, заявил Оверчук
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует развивать сотрудничество со странами Африки в области разработки современных технических регламентов и... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:01
2023-07-28T19:01
экономика
африка
россия
санкт-петербург
алексей оверчук
форум "россия — африка"
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует развивать сотрудничество со странами Африки в области разработки современных технических регламентов и стандартов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24". &quot;Очень заинтересованы африканцы в том, чтобы иметь современные технические регламенты, стандарты. У нас в ЕАЭС очень хороший опыт и, я думаю, в этом направлении мы с ними будем работать в самое ближайшее время&quot;, - сказал Оверчук на полях саммита &quot;Россия - Африка&quot;, отметив, что такие шаги помогут наладить товарооборот между ЕАЭС и Африкой.По словам вице-премьера, когда у стран стандартизированы товары, им легче продвигать продукцию на рынки друг друга и адаптировать их на другую территорию. "Это и есть интеграционный механизм, потому что это как раз увязывает экономики ЕАЭС, экономики Африки, и это базовая вещь", - отметил Оверчук. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
африка
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экономика, африка, россия, санкт-петербург, алексей оверчук, форум "россия — африка", евразийский экономический союз
Экономика, Африка, Россия, Санкт-Петербург, Алексей Оверчук, Форум "Россия — Африка", Евразийский экономический союз
ЕАЭС поможет Африке в вопросах интеграции, заявил Оверчук

Вице-премьер Оверчук: ЕАЭС поможет Африке создать современные техрегламенты и стандарты

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук
 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует развивать сотрудничество со странами Африки в области разработки современных технических регламентов и стандартов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24".
«

"Очень заинтересованы африканцы в том, чтобы иметь современные технические регламенты, стандарты. У нас в ЕАЭС очень хороший опыт и, я думаю, в этом направлении мы с ними будем работать в самое ближайшее время", - сказал Оверчук на полях саммита "Россия - Африка", отметив, что такие шаги помогут наладить товарооборот между ЕАЭС и Африкой.

По словам вице-премьера, когда у стран стандартизированы товары, им легче продвигать продукцию на рынки друг друга и адаптировать их на другую территорию. "Это и есть интеграционный механизм, потому что это как раз увязывает экономики ЕАЭС, экономики Африки, и это базовая вещь", - отметил Оверчук.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Саммит Россия — Африка. День второй
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

II Cаммит и форум Россия - Африка. Работа форума

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 18
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

Абдельазиз Мессауди, Международная ассоциация Друзья Крыма и Ноур Нада Салем, Международная ассоциация Друзья Крыма на стенде радио Sputnik

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

28 июля 2023. Пленарное заседание II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Состоялось пленарное заседание.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Состоялось пленарное заседание.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Сегодня в Северной столице идет дождь.

На форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Сегодня в Северной столице идет дождь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Подписано множество соглашений и меморандумов.

Подписание меморандума о взаимопонимании между Мавританским информационным агентством и информационным агентством и радио Sputnik

Подписано множество соглашений и меморандумов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

Сессия: Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

Участники сессии: Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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14 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

© РИА Новости / Илья Питалев
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15 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Ожидается принятие итоговой декларации.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается принятие итоговой декларации.

© РИА Новости / Илья Питалев
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16 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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17 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Стенд РИА Новости на II Cаммите и форуме Россия - Африка

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 18

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 18

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 18

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 18

Состоялось пленарное заседание.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 18

Сегодня в Северной столице идет дождь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 18

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 18

Подписано множество соглашений и меморандумов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 18

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 18

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 18

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 18

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 18

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 18

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 18

Ожидается принятие итоговой декларации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
16 из 18

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
17 из 18

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
ЭкономикаАфрикаРоссияСанкт-ПетербургАлексей ОверчукФорум "Россия — Африка"Евразийский экономический союз
 
 
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