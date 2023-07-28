https://ria.ru/20230728/rets-1886927917.html

РЭЦ договорился о продвижении российских компаний на рынки Ганы

РЭЦ договорился о продвижении российских компаний на рынки Ганы - РИА Новости, 28.07.2023

РЭЦ договорился о продвижении российских компаний на рынки Ганы

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) заключил меморандум о сотрудничестве с Ghana-Russia Business Development Council (GRBDC), сообщает РЭЦ. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:13

2023-07-28T17:13

2023-07-28T17:13

экономика

россия

гана

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) заключил меморандум о сотрудничестве с Ghana-Russia Business Development Council (GRBDC), сообщает РЭЦ."Подписание состоялось в Санкт-Петербурге на форуме "Россия – Африка" 28 июля. Договоренности предполагают продвижение российских компаний на рынке Ганы. Подписи в документе поставили президент GRBDC Лоуренс Авуку-Боатенг и директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко", - говорится в сообщении.Ghana-Russia Business Development Council - это некоммерческая организация, объединяющая российские и ганские компании, заинтересованные в развитии деловых отношений между двумя странами. Планируется, что GRBDC будет активно содействовать организации деловых миссий, привлекая потенциальных партнеров для российских компаний, желающих войти на ганский рынок."Партнерство предоставит российским предприятиям возможность расширить свою деятельность и укрепить свои позиции в Гане, одной из самых динамично развивающихся экономик в Западной Африке. GRBDC также будет информировать о крупных проектах, развивающихся в стране. Это позволит российским компаниям быть в курсе возможностей для участия в таких инициативах", – уточнил Прохоренко.Гана – одна из приоритетных стран для России на африканском континенте с точки зрения развития торгово-экономических отношений. Это объясняется как стабильными темпами роста национальной экономики, так и существенными природными ресурсами. Гана в настоящий момент реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в сфере строительства нефте- и газопроводов, терминалов, активно модернизирует портовую инфраструктуру. В 2022 году объем поддержанного экспорта Группы РЭЦ в Гану превысил 31 миллион долларов.Будучи одним из ведущих центров производства и экспорта какао, Гана также представляет интерес для российских компаний с точки зрения импорта. Ранее большая часть ввозимой в Россию какао-продукции из Ганы поступала через европейские трейдинговые компании.

https://ria.ru/20230728/prodvizhenie-1886887969.html

https://ria.ru/20230728/uspekh-1886886782.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, гана, российский экспортный центр (рэц)