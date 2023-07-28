Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ договорился о продвижении российских компаний на рынки Ганы - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/rets-1886927917.html
РЭЦ договорился о продвижении российских компаний на рынки Ганы
РЭЦ договорился о продвижении российских компаний на рынки Ганы - РИА Новости, 28.07.2023
РЭЦ договорился о продвижении российских компаний на рынки Ганы
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) заключил меморандум о сотрудничестве с Ghana-Russia Business Development Council (GRBDC), сообщает РЭЦ. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:13
2023-07-28T17:13
экономика
россия
гана
российский экспортный центр (рэц)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886930251_0:442:2854:2047_1920x0_80_0_0_bf51f9221b40c6dca5a7b7e1dfc556db.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) заключил меморандум о сотрудничестве с Ghana-Russia Business Development Council (GRBDC), сообщает РЭЦ."Подписание состоялось в Санкт-Петербурге на форуме "Россия – Африка" 28 июля. Договоренности предполагают продвижение российских компаний на рынке Ганы. Подписи в документе поставили президент GRBDC Лоуренс Авуку-Боатенг и директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко", - говорится в сообщении.Ghana-Russia Business Development Council - это некоммерческая организация, объединяющая российские и ганские компании, заинтересованные в развитии деловых отношений между двумя странами. Планируется, что GRBDC будет активно содействовать организации деловых миссий, привлекая потенциальных партнеров для российских компаний, желающих войти на ганский рынок."Партнерство предоставит российским предприятиям возможность расширить свою деятельность и укрепить свои позиции в Гане, одной из самых динамично развивающихся экономик в Западной Африке. GRBDC также будет информировать о крупных проектах, развивающихся в стране. Это позволит российским компаниям быть в курсе возможностей для участия в таких инициативах", – уточнил Прохоренко.Гана – одна из приоритетных стран для России на африканском континенте с точки зрения развития торгово-экономических отношений. Это объясняется как стабильными темпами роста национальной экономики, так и существенными природными ресурсами. Гана в настоящий момент реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в сфере строительства нефте- и газопроводов, терминалов, активно модернизирует портовую инфраструктуру. В 2022 году объем поддержанного экспорта Группы РЭЦ в Гану превысил 31 миллион долларов.Будучи одним из ведущих центров производства и экспорта какао, Гана также представляет интерес для российских компаний с точки зрения импорта. Ранее большая часть ввозимой в Россию какао-продукции из Ганы поступала через европейские трейдинговые компании.
https://ria.ru/20230728/prodvizhenie-1886887969.html
https://ria.ru/20230728/uspekh-1886886782.html
россия
гана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886930251_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b638efd544a143fa3caa1e944a6665cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, гана, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Гана, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ договорился о продвижении российских компаний на рынки Ганы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор по развитию зарубежной сети АО "Российский экспортный центр" Дмитрий Прохоренко и президент Ghana-Russia Business Development Council (GRBDC) Лоуренс Авуку-Боатенг во время подписания соглашения
Директор по развитию зарубежной сети АО Российский экспортный центр Дмитрий Прохоренко и президент Ghana-Russia Business Development Council (GRBDC) Лоуренс Авуку-Боатенг во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Директор по развитию зарубежной сети АО "Российский экспортный центр" Дмитрий Прохоренко и президент Ghana-Russia Business Development Council (GRBDC) Лоуренс Авуку-Боатенг во время подписания соглашения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) заключил меморандум о сотрудничестве с Ghana-Russia Business Development Council (GRBDC), сообщает РЭЦ.
"Подписание состоялось в Санкт-Петербурге на форуме "Россия – Африка" 28 июля. Договоренности предполагают продвижение российских компаний на рынке Ганы. Подписи в документе поставили президент GRBDC Лоуренс Авуку-Боатенг и директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко", - говорится в сообщении.
Директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко на II Cаммите и форуме Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
РЭЦ активно продвигает российские товары и услуги на африканских рынках
Вчера, 16:21
Ghana-Russia Business Development Council - это некоммерческая организация, объединяющая российские и ганские компании, заинтересованные в развитии деловых отношений между двумя странами. Планируется, что GRBDC будет активно содействовать организации деловых миссий, привлекая потенциальных партнеров для российских компаний, желающих войти на ганский рынок.
"Партнерство предоставит российским предприятиям возможность расширить свою деятельность и укрепить свои позиции в Гане, одной из самых динамично развивающихся экономик в Западной Африке. GRBDC также будет информировать о крупных проектах, развивающихся в стране. Это позволит российским компаниям быть в курсе возможностей для участия в таких инициативах", – уточнил Прохоренко.
Гана – одна из приоритетных стран для России на африканском континенте с точки зрения развития торгово-экономических отношений. Это объясняется как стабильными темпами роста национальной экономики, так и существенными природными ресурсами. Гана в настоящий момент реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в сфере строительства нефте- и газопроводов, терминалов, активно модернизирует портовую инфраструктуру. В 2022 году объем поддержанного экспорта Группы РЭЦ в Гану превысил 31 миллион долларов.
Старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков на II Cаммите и форуме Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
РЭЦ раскрывает основные ключи к успеху на африканском направлении
Вчера, 16:13
Будучи одним из ведущих центров производства и экспорта какао, Гана также представляет интерес для российских компаний с точки зрения импорта. Ранее большая часть ввозимой в Россию какао-продукции из Ганы поступала через европейские трейдинговые компании.
 
ЭкономикаРоссияГанаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала