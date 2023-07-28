https://ria.ru/20230728/putin-1886972962.html

Путин высоко оценил итоги саммита "Россия — Африка"

Путин высоко оценил итоги саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 28.07.2023

Путин высоко оценил итоги саммита "Россия — Африка"

Россия высоко оценивает итоги совместной работы на саммите "Россия - Африка", достигнутые результаты формируют хорошую основу для дальнейшего углубления... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:25

2023-07-28T19:25

2023-07-28T19:25

санкт-петербург

владимир путин

россия

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия высоко оценивает итоги совместной работы на саммите "Россия - Африка", достигнутые результаты формируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия народов, сообщил российский президент Владимир Путин. "В целом же высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на саммите. Уверен, что достигнутые результаты формируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия наших народов", - сказал Путин в своем заключительном выступлении на пленарном заседании саммита "Россия - Африка". Президент отметил, что в ходе саммита стороны определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков промышленной кооперации между Россией и странами континента. "Говорили о подготовке высокопрофессиональных кадров для африканских национальных экономик, подготовлены и согласована основная декларация второго саммита "Россия - Африка" и ряд тематических деклараций - там предотвращение гонки вооружения в космическом пространстве, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", - сказал Путин. Кроме того, по его данным, к принятию готов и план действий и форма партнерства "Россия-Африка" на период 2023-2026 годов. "Если, уважаемые коллеги, не будет возражений, давайте считать эти важнейшие документы принятыми", - предложил Путин участникам. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

санкт-петербург, владимир путин, россия, форум "россия — африка"