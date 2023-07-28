https://ria.ru/20230728/prizyv-1886827272.html

Россияне 1996 года рождения и старше не попадут под призыв в следующем году

Россияне 1996 года рождения и старше не попадут под призыв в следующем году - РИА Новости, 28.07.2023

Россияне 1996 года рождения и старше не попадут под призыв в следующем году

Россияне, которым исполнится 27 лет в этом году, не будут подлежать призыву на срочную военную службу по новому закону, увеличивающему возраст призыва до 30... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:48

2023-07-28T12:48

2023-07-28T13:54

безопасность

россия

николай панков

совет федерации рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Россияне, которым исполнится 27 лет в этом году, не будут подлежать призыву на срочную военную службу по новому закону, увеличивающему возраст призыва до 30 лет, директиву для военкоматов Генштаб ВС РФ направит в ближайшее время, сообщил статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации. Сегодня сенаторы одобрили закон, который устанавливает призывной возраст в России с 18 до 30 лет. Он должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет. Панков пояснил, что все лица, кто будет зачислен в запас по 31 декабря 2023 года в связи с достижением предельного возраста призыва на срочную военную службу в 27 лет, не будут подлежать призыву с 1 января 2024 года. "Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, не будут подлежать призыву", - сказал он. Сенаторы акцентировали внимание, чтобы данная информация была своевременно и точно доведена до военных комиссариатов. "Генштаб соответствующую директиву подготовит в самые сжатые сроки", - подчеркнул Панков.

https://ria.ru/20230725/vozrast-1886180171.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, николай панков, совет федерации рф, вооруженные силы рф