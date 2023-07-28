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Россияне 1996 года рождения и старше не попадут под призыв в следующем году - РИА Новости, 28.07.2023
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12:48 28.07.2023 (обновлено: 13:54 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/prizyv-1886827272.html
Россияне 1996 года рождения и старше не попадут под призыв в следующем году
Россияне 1996 года рождения и старше не попадут под призыв в следующем году - РИА Новости, 28.07.2023
Россияне 1996 года рождения и старше не попадут под призыв в следующем году
Россияне, которым исполнится 27 лет в этом году, не будут подлежать призыву на срочную военную службу по новому закону, увеличивающему возраст призыва до 30... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:48
2023-07-28T13:54
безопасность
россия
николай панков
совет федерации рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Россияне, которым исполнится 27 лет в этом году, не будут подлежать призыву на срочную военную службу по новому закону, увеличивающему возраст призыва до 30 лет, директиву для военкоматов Генштаб ВС РФ направит в ближайшее время, сообщил статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации. Сегодня сенаторы одобрили закон, который устанавливает призывной возраст в России с 18 до 30 лет. Он должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет. Панков пояснил, что все лица, кто будет зачислен в запас по 31 декабря 2023 года в связи с достижением предельного возраста призыва на срочную военную службу в 27 лет, не будут подлежать призыву с 1 января 2024 года. "Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, не будут подлежать призыву", - сказал он. Сенаторы акцентировали внимание, чтобы данная информация была своевременно и точно доведена до военных комиссариатов. "Генштаб соответствующую директиву подготовит в самые сжатые сроки", - подчеркнул Панков.
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безопасность, россия, николай панков, совет федерации рф, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Николай Панков, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ
Россияне 1996 года рождения и старше не попадут под призыв в следующем году

Минобороны: россияне, достигшие 27-летнего возраста в 2023 году, не подлежат призыву

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Призывники в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Россияне, которым исполнится 27 лет в этом году, не будут подлежать призыву на срочную военную службу по новому закону, увеличивающему возраст призыва до 30 лет, директиву для военкоматов Генштаб ВС РФ направит в ближайшее время, сообщил статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации.
Сегодня сенаторы одобрили закон, который устанавливает призывной возраст в России с 18 до 30 лет. Он должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет.
Панков пояснил, что все лица, кто будет зачислен в запас по 31 декабря 2023 года в связи с достижением предельного возраста призыва на срочную военную службу в 27 лет, не будут подлежать призыву с 1 января 2024 года. "Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, не будут подлежать призыву", - сказал он.
Сенаторы акцентировали внимание, чтобы данная информация была своевременно и точно доведена до военных комиссариатов. "Генштаб соответствующую директиву подготовит в самые сжатые сроки", - подчеркнул Панков.
Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
В Госдуме назвали исключение из новых норм о призывном возрасте
25 июля, 14:55
 
БезопасностьРоссияНиколай ПанковСовет Федерации РФВооруженные силы РФ
 
 
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