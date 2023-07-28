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Россияне 1996 года рождения и старше не попадут под призыв в следующем году
Россияне 1996 года рождения и старше не попадут под призыв в следующем году - РИА Новости, 28.07.2023
Россияне 1996 года рождения и старше не попадут под призыв в следующем году
Россияне, которым исполнится 27 лет в этом году, не будут подлежать призыву на срочную военную службу по новому закону, увеличивающему возраст призыва до 30... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:48
2023-07-28T12:48
2023-07-28T13:54
безопасность
россия
николай панков
совет федерации рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Россияне, которым исполнится 27 лет в этом году, не будут подлежать призыву на срочную военную службу по новому закону, увеличивающему возраст призыва до 30 лет, директиву для военкоматов Генштаб ВС РФ направит в ближайшее время, сообщил статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации. Сегодня сенаторы одобрили закон, который устанавливает призывной возраст в России с 18 до 30 лет. Он должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет. Панков пояснил, что все лица, кто будет зачислен в запас по 31 декабря 2023 года в связи с достижением предельного возраста призыва на срочную военную службу в 27 лет, не будут подлежать призыву с 1 января 2024 года. "Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, не будут подлежать призыву", - сказал он. Сенаторы акцентировали внимание, чтобы данная информация была своевременно и точно доведена до военных комиссариатов. "Генштаб соответствующую директиву подготовит в самые сжатые сроки", - подчеркнул Панков.
https://ria.ru/20230725/vozrast-1886180171.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, николай панков, совет федерации рф, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Николай Панков, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ
Россияне 1996 года рождения и старше не попадут под призыв в следующем году
Минобороны: россияне, достигшие 27-летнего возраста в 2023 году, не подлежат призыву
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Россияне, которым исполнится 27 лет в этом году, не будут подлежать призыву на срочную военную службу по новому закону, увеличивающему возраст призыва до 30 лет, директиву для военкоматов Генштаб ВС РФ направит в ближайшее время, сообщил статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации.
Сегодня сенаторы одобрили закон, который устанавливает призывной возраст в России с 18 до 30 лет. Он должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет.
Панков пояснил, что все лица, кто будет зачислен в запас по 31 декабря 2023 года в связи с достижением предельного возраста призыва на срочную военную службу в 27 лет, не будут подлежать призыву с 1 января 2024 года. "Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, не будут подлежать призыву", - сказал он.
Сенаторы акцентировали внимание, чтобы данная информация была своевременно и точно доведена до военных комиссариатов. "Генштаб соответствующую директиву подготовит в самые сжатые сроки", - подчеркнул Панков.
В Госдуме назвали исключение из новых норм о призывном возрасте