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Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта

Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта - РИА Новости, 28.07.2023

Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта

Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил в интервью РИА Новости на форуме Россия — Африка первый замглавы РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T01:03

2023-07-28T01:03

2023-07-28T01:07

экономика

россия

санкт-петербург

василий осьмаков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил в интервью РИА Новости на форуме Россия — Африка первый замглавы министерства Василий Осьмаков. "Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст", — отметил Осьмаков.При этом, по его словам, работа над перечнем продолжается, новый может появиться уже через два-три месяца. Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом, как подчеркивали в Минпромторге, параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

россия

санкт-петербург

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экономика, россия, санкт-петербург, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)