Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 28.07.2023 (обновлено: 01:07 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/minpromtorg-1886746352.html
Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта
Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта - РИА Новости, 28.07.2023
Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта
Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил в интервью РИА Новости на форуме Россия — Африка первый замглавы РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T01:03
2023-07-28T01:07
экономика
россия
санкт-петербург
василий осьмаков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602255827_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_5901ee442111f3b8475c317ecc2b6854.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил в интервью РИА Новости на форуме Россия — Африка первый замглавы министерства Василий Осьмаков. &quot;Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст&quot;, — отметил Осьмаков.При этом, по его словам, работа над перечнем продолжается, новый может появиться уже через два-три месяца. Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом, как подчеркивали в Минпромторге, параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602255827_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_a1860a54fd5dcd2ca62dfde574859f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкт-петербург, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Василий Осьмаков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта

Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров параллельного импорта

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Стенд Минпромторга России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил в интервью РИА Новости на форуме Россия — Африка первый замглавы министерства Василий Осьмаков.
«

"Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст", — отметил Осьмаков.

При этом, по его словам, работа над перечнем продолжается, новый может появиться уже через два-три месяца.
Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом, как подчеркивали в Минпромторге, параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Саммит Россия — Африка. День первый
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

Участники сессии Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

Алексей Салтыков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

Новые логистические маршруты Россия - Африка

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Участники обсудят широкий спектр тем.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники обсудят широкий спектр тем.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

Участники форума Россия - Африка

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

Гетахун Белете Мола, министр инноваций и технологий Федеративной Демократической Республики Эфиопия в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

Символика II Cаммита и форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

Подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между РЭЦ и Multi-Services Et Materiel Industriel SARL

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Предусмотрена и культурная программа.

Стенд Многонародная Россия в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Предусмотрена и культурная программа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Работает выставочная экспозиция.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Работает выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

Участники сессии Россия – Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
17 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 18

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 18

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 18

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 18

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 18

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 18

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 18

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 18

Участники обсудят широкий спектр тем.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 18

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 18

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 18

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 18

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 18

Предусмотрена и культурная программа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 18

Работает выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 18

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
17 из 18

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургВасилий ОсьмаковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала