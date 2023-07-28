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Ленобласть и Ангола определили точки развития сотрудничества - РИА Новости, 28.07.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
13:33 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/lenoblast-1886841662.html
Ленобласть и Ангола определили точки развития сотрудничества
Ленобласть и Ангола определили точки развития сотрудничества - РИА Новости, 28.07.2023
Ленобласть и Ангола определили точки развития сотрудничества
Власти Ленинградской области рассматривают возможность кооперации с Анголой в поставках кофе, минеральных удобрений, обучении специалистов и в других аспектах,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:33
2023-07-28T13:33
ленинградская область
санкт-петербург
ангола
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Власти Ленинградской области рассматривают возможность кооперации с Анголой в поставках кофе, минеральных удобрений, обучении специалистов и в других аспектах, сообщил во время саммита "Россия-Африка" губернатор Александр Дрозденко. В рамках мероприятия, которое проходит в Санкт-Петербурге, глава Ленобласти встретился с делегацией Республики Ангола во главе с министром иностранных дел Тете Антониу. Во время общения стороны обсудили сотрудничество в образовательной сфере. В Анголе восстанавливается промышленное производство, сельское хозяйство, и сейчас там очень востребованы "синие воротнички" - специалисты по нефтепереработке, агропромышленному комплексу, разным сферам промышленности. Для их обучения ленинградские колледжи и техникумы готовы представят свои программы, а для получения высшего образования планируется проработать сотрудничество с ЛГУ им. А.С. Пушкина. Кроме того, в рамках саммита стороны обсудили поставку пищевых продуктов ― в первую очередь речь идет о продукции глубокой переработки птицепрома. "Развитие отношений с Африкой - один из приоритетов во внешней политике России. У Ленинградской области много точек соприкосновения с Анголой. Первая сегодняшняя идея ― рассмотреть возможность возрождения кофейных плантаций в Анголе. В свое время республика была среди мировых лидеров по производству зернового кофе, а в Ленинградской области сейчас работают крупнейшие фабрики по производству кофе, которые заинтересованы в поставках зерна. Может быть хорошая кооперация. Вторая тема ― поставка минеральных удобрений. В Луанде возрождают свой порт, и можно сделать хаб, тем более, через Анголу проходит транспортный коридор в другие страны Африки", ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, делегации договорились в ближайшее время встретиться на бизнес-миссии, куда войдут представители разных предприятий и образовательных учреждений, чтобы представить конкретные предложения и наработки.
https://ria.ru/20230724/blagoustroystvo-1885998598.html
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санкт-петербург, ангола, александр дрозденко
Ленинградская область , Санкт-Петербург, Ангола, Александр Дрозденко

Ленобласть и Ангола определили точки развития сотрудничества

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с делегацией Республики Ангола во главе с министром иностранных дел Тете Антониу
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с делегацией Республики Ангола во главе с министром иностранных дел Тете Антониу - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с делегацией Республики Ангола во главе с министром иностранных дел Тете Антониу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Власти Ленинградской области рассматривают возможность кооперации с Анголой в поставках кофе, минеральных удобрений, обучении специалистов и в других аспектах, сообщил во время саммита "Россия-Африка" губернатор Александр Дрозденко.
В рамках мероприятия, которое проходит в Санкт-Петербурге, глава Ленобласти встретился с делегацией Республики Ангола во главе с министром иностранных дел Тете Антониу. Во время общения стороны обсудили сотрудничество в образовательной сфере.
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В Анголе восстанавливается промышленное производство, сельское хозяйство, и сейчас там очень востребованы "синие воротнички" - специалисты по нефтепереработке, агропромышленному комплексу, разным сферам промышленности. Для их обучения ленинградские колледжи и техникумы готовы представят свои программы, а для получения высшего образования планируется проработать сотрудничество с ЛГУ им. А.С. Пушкина.
Кроме того, в рамках саммита стороны обсудили поставку пищевых продуктов ― в первую очередь речь идет о продукции глубокой переработки птицепрома.
"Развитие отношений с Африкой - один из приоритетов во внешней политике России. У Ленинградской области много точек соприкосновения с Анголой. Первая сегодняшняя идея ― рассмотреть возможность возрождения кофейных плантаций в Анголе. В свое время республика была среди мировых лидеров по производству зернового кофе, а в Ленинградской области сейчас работают крупнейшие фабрики по производству кофе, которые заинтересованы в поставках зерна. Может быть хорошая кооперация. Вторая тема ― поставка минеральных удобрений. В Луанде возрождают свой порт, и можно сделать хаб, тем более, через Анголу проходит транспортный коридор в другие страны Африки", ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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Как уточнили в пресс-службе областной администрации, делегации договорились в ближайшее время встретиться на бизнес-миссии, куда войдут представители разных предприятий и образовательных учреждений, чтобы представить конкретные предложения и наработки.
 
Ленинградская областьСанкт-ПетербургАнголаАлександр Дрозденко
 
 
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