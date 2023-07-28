https://ria.ru/20230728/lenoblast-1886841662.html

Ленобласть и Ангола определили точки развития сотрудничества

Ленобласть и Ангола определили точки развития сотрудничества - РИА Новости, 28.07.2023

Ленобласть и Ангола определили точки развития сотрудничества

Власти Ленинградской области рассматривают возможность кооперации с Анголой в поставках кофе, минеральных удобрений, обучении специалистов и в других аспектах,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:33

2023-07-28T13:33

2023-07-28T13:33

ленинградская область

санкт-петербург

ангола

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886842365_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7612b4ed8a9da4811780fbfddf4cf26f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Власти Ленинградской области рассматривают возможность кооперации с Анголой в поставках кофе, минеральных удобрений, обучении специалистов и в других аспектах, сообщил во время саммита "Россия-Африка" губернатор Александр Дрозденко. В рамках мероприятия, которое проходит в Санкт-Петербурге, глава Ленобласти встретился с делегацией Республики Ангола во главе с министром иностранных дел Тете Антониу. Во время общения стороны обсудили сотрудничество в образовательной сфере. В Анголе восстанавливается промышленное производство, сельское хозяйство, и сейчас там очень востребованы "синие воротнички" - специалисты по нефтепереработке, агропромышленному комплексу, разным сферам промышленности. Для их обучения ленинградские колледжи и техникумы готовы представят свои программы, а для получения высшего образования планируется проработать сотрудничество с ЛГУ им. А.С. Пушкина. Кроме того, в рамках саммита стороны обсудили поставку пищевых продуктов ― в первую очередь речь идет о продукции глубокой переработки птицепрома. "Развитие отношений с Африкой - один из приоритетов во внешней политике России. У Ленинградской области много точек соприкосновения с Анголой. Первая сегодняшняя идея ― рассмотреть возможность возрождения кофейных плантаций в Анголе. В свое время республика была среди мировых лидеров по производству зернового кофе, а в Ленинградской области сейчас работают крупнейшие фабрики по производству кофе, которые заинтересованы в поставках зерна. Может быть хорошая кооперация. Вторая тема ― поставка минеральных удобрений. В Луанде возрождают свой порт, и можно сделать хаб, тем более, через Анголу проходит транспортный коридор в другие страны Африки", ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, делегации договорились в ближайшее время встретиться на бизнес-миссии, куда войдут представители разных предприятий и образовательных учреждений, чтобы представить конкретные предложения и наработки.

https://ria.ru/20230724/blagoustroystvo-1885998598.html

https://ria.ru/20230710/effektivnost-1883363319.html

санкт-петербург

ангола

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, ангола, александр дрозденко