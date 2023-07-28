https://ria.ru/20230728/kreschenie-1886342397.html

День крещения Руси

День крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2023

День крещения Руси

28 июля Россия отмечает праздник – День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен федеральным законом "О внесении изменения в статью 11... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T00:49

2023-07-28T00:49

2023-07-28T00:49

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28 июля Россия отмечает праздник – День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года.В православном церковном календаре дата 28 июля (по старому стилю – 15 июля) – день памяти великого равноапостольного князя Владимира (ок. 960-1015), крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника.Крещение Руси связано с именем киевского князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ – Владимиром Красное Солнышко.Он правил Русским государством 37 лет (с 978 года), из них 28 прожил крещеным. Однако еще до Владимира в 860-е годы в Киеве князья Аскольд и Дир c боярами и некоторым количеством народа приняли крещение от епископа, посланного Константинопольским Патриархом Фотием I. Эти события называют первым (Фотиевым, или Аскольдовым) крещением Руси. Следующим этапом на пути Крещения Руси стало крещение великой княгини Ольги. Согласно "Повести временных лет", она крестилась в 957 году в столице Византии – Константинополе и стала первым правителем Киевской Руси, принявшим христианство. Однако после ее крещения княжеская дружина и весь народ оставались язычниками. Князь Владимир был внуком великой княгини Ольги, сыном князя Святослава и "вещей девы" Малуши, ставшей христианкой вместе с княгиней. Править он начал в Новгородской земле. В то время князь был убежденным язычником. Владимир сумел объединить под своей властью Киев, Новгород и Полоцк и к 980 году стал единоличным правителем Руси.Во второй половине 980-х годов князь стал делать первые шаги к принятию крещения.Летопись "Сказание об испытании или выборе вер" повествует, что Владимир направил посольства в окрестные страны. Возвратившись, послы рассказали об их религиозных обычаях. Они побывали в мусульманской мечети у болгар, у католиков-немцев, но самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Царьграде (Константинополе). Согласно "Повести временных лет", в 987 году князь Владимир на совете бояр принял решение о крещении Руси "по закону греческому". В 988 году, после того как киевский князь отбил у византийцев Корсунь (Херсонес – Херсонесское городище на территории современного Севастополя), на мирных переговорах с императорами Василием II и Константином VIII Владимир предложил вернуть город, если они отдадут ему в жены свою сестру Анну, а те поставили ему условие – креститься. Владимир согласился. Крещение было совершено в церкви святого Василия на корсунской торговой площади. С князем крестилась и его дружина. За крещением был совершен брак с Анной. В крещении Владимир принял имя Василий, в честь правящего византийского императора. Есть предание, что в Корсуни князь ослеп, но сразу после крещения был исцелен и воскликнул: "Ныне познал я Бога истинного!"После женитьбы Владимир отпустил всех своих жен и наложниц. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен. Идолы были изрублены в щепки и сожжены.После князь велел собрать всех жителей Киева на берегу Днепра: "Если кто не придет завтра на реку – богатый или бедный, нищий или раб – будет мне враг".Там, при впадении речки Почайны в Днепр, над зашедшими в воду киевлянами греческие и корсунские священники совершили обряд крещения.Это важнейшее событие в жизни Руси совершилось в 988 году.Вскоре в Киев прибыл посвященный святым патриархом Николаем II Хризовергом на Русскую кафедру митрополит Михаил со свитой, клиром, мощами и другими святынями. Вслед за Киевом христианство стало приходить в другие города Киевской Руси: Новгород, Полоцк, Псков, Смоленск, Луцк. В целом Крещение Руси продолжалось немногим более столетия. Ростов был крещен в конце XI века, в Муроме сопротивление язычников продолжалось до XII века. Дольше всех славянских племен оставались язычниками вятичи. Их просветителем в начале ХII веке был преподобный Кукша – Печерский инок, принявший в тех местах мученическую смерть. Принятие новой веры стало серьезным толчком к объединению славянских земель.Крещение Руси обусловило и цивилизационный выбор России, нашедшей свое место между Европой и Азией и впоследствии ставшей самой мощной евразийской державой.Следствием крещения Руси в законодательной области стало разделение по византийскому образцу княжеской и церковной (митрополичьей, епископской) юрисдикций, которое также относится ко времени правления Владимира. В сфере церковного права оказались брачно-семейные отношения, преступления против нравственности, суд над клириками и членами их семей и т. д. Важнейшей задачей стало обеспечение соборных и приходских храмов русскими священнослужителями. Впервые празднование Дня крещения Руси на государственном уровне прошло в 1888 году, когда со времени принятия христианства отмечалось 900 лет. В СССР в 1988 году прошли торжества, посвященные 1000-летию Крещения Руси. Юбилейные мероприятия прошли в Москве, Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Великом Новгороде, Киеве и других городах. В последние годы в День крещения Руси во всех храмах Русской православной церкви по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в полдень совершается праздничный колокольный звон. В 2012 году впервые волна единовременного звона-благовеста "Слава Тебе, Боже!" объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана.В Москве стало традицией совершать крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме, а возле него – торжественный молебен святому.В 2023 году отмечается 1035 лет со дня Крещения Руси. К юбилейной дате приурочено открытие культурно-выставочного комплекса с храмом в честь равноапостольного святого князя Владимира в Тушино в Москве. В нем появится Музей истории христианства в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, русская православная церковь, князь владимир