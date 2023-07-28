https://ria.ru/20230728/kosmos-1886756364.html

Предложение России создать свой модуль для РОС нашло отклик у стран БРИКС

Предложение России создать свой модуль для РОС нашло отклик у стран БРИКС - РИА Новости, 28.07.2023

Предложение России создать свой модуль для РОС нашло отклик у стран БРИКС

Предложение России создать национальный модуль для стран БРИКС в составе будущей российской орбитальной станции "нашло отклик" у партнеров, сообщил в интервью... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T06:05

2023-07-28T06:05

2023-07-28T06:09

космос - риа наука

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Предложение России создать национальный модуль для стран БРИКС в составе будущей российской орбитальной станции "нашло отклик" у партнеров, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Ранее Борисов предложил партнерам по БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции (РОС), где страны объединения могли бы проводить свои научные исследования. "В мое последнее посещение ЮАР, где встречались главы космических агентств, мы озвучили это предложение, и оно нашло там отклик", - сказал Борисов на саммите "Россия - Африка". Ранее глава "Роскосмоса" сообщил, что Россия предлагает африканским странам участие в проекте РОС и создание национальных модулей для этой станции. Позднее он уточнил, что Россия открыта к сотрудничеству в рамках создания новой станции не только со странами Африки. Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" ведет эскизное проектирование новой станции, оно должно завершиться в 2023 году. Предполагается, что первый модуль новой станции будет запущен в 2027 году, а космонавты смогут отправиться на нее в 2028 году. Завершение строительства ожидается в 2032 году. РОС должна появиться к тому времени, как начнется вывод из эксплуатации Международной космической станции (намечен на 2028-2030 годы), в которой помимо России участвуют США, Европейское космическое агентство, Канада и Япония. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), брикс, роскосмос, общество