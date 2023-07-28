https://ria.ru/20230728/kamerun-1886362398.html

Межгосударственные отношения России и Камеруна

Межгосударственные отношения России и Камеруна - РИА Новости, 28.07.2023

Межгосударственные отношения России и Камеруна

Дипломатические отношения между СССР и Камеруном установлены 20 февраля 1964 года. Политические контакты между Советским Союзом и Камеруном имели довольно... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T03:28

2023-07-28T03:28

2023-07-28T03:28

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Дипломатические отношения между СССР и Камеруном установлены 20 февраля 1964 года. Политические контакты между Советским Союзом и Камеруном имели довольно ограниченный характер. В 1967 году состоялся официальный визит в СССР президента Камеруна Ахмаду Ахиджо. Советский Союз и Камерун подписали ряд договоров, в частности, Соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве, культурном сотрудничестве, воздушном сообщении, протокол об эквивалентности дипломов и ученых степеней и др. Развивалось сотрудничество в сфере образования. Многие политические деятели Камеруна получили советское образование, которое высоко ценится в этой стране. В 1992 году Камерун официально признал Российскую Федерацию в качестве государства-правопреемника бывшего СССР. Отношения между государствами носят традиционно дружественный характер.Главы МИД Камеруна неоднократно посещали Россию.В 2007 году Москву с рабочим визитом посетил государственный министр, министр внешних сношений Камеруна Жан-Мари Атангана Мебара, в 2011 году – министр внешних сношений Камеруна Анри Эйебе Айисси. В ходе переговоров с Сергеем Лавровым был подписан Меморандум о взаимопонимании между МИД России и Камеруна относительно механизма проведения политических консультаций. В 2013 году состоялся визит в РФ министра внешних сношений Камеруна Пьера Мукоко Мбонжо. В 2014 году в Яунде специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов был принят премьер-министром Камеруна Филемоном Янгом. В 2015 году Михаил Богданов встретился с находившимися с рабочим визитом в Москве министром экономики, планирования и территориального обустройства Камеруна Эммануэлем Нгану Джумесси и министром-делегатом по вопросам обороны при президенте Камеруна Эдгаром Аленом Мебе Нго'о, а 30 января 2016 года "на полях" 26-й сессии Ассамблеи Африканского союза в Аддис-Абебе (Эфиопия) провел встречу с министром внешних сношений Леженом Мбеллой Мбеллой.В 2017 году в Москве состоялся очередной раунд переговоров между Михаилом Богдановым и министром-делегатом при министре внешних сношений Республики Камерун, ответственным за связи с Содружеством, Жозефом Дионом Нгуте. В 2019 году делегация из Камеруна приняла участие в первом саммите "Россия – Африка". Между государствами развивается межпарламентское сотрудничество. В 1996 году правительственная делегация Камеруна посетила Москву. В 2000 году в Камеруне побывала делегация Государственной Думы РФ. В 2003 году по приглашению Госдумы РФ Россию с официальным визитом посетила камерунская парламентская делегация во главе с председателем Национального собрания Республики Камерун Джибрилом Кавайе Йегием. В контексте межпарламентского сотрудничества в мае 2017 года в Национальном собрании Камеруна сформирована Группа дружбы "Россия-Камерун".В 2018 году в Санкт-Петербурге "на полях" мероприятий межпарламентской ассамблеи СНГ состоялась встреча заместителя председателя Совета Федерации Ильяса Умаханова с заместителем председателя Национальной Ассамблеи Камеруна Эмилией Монжова Лифака. Развивается торгово-экономическое сотрудничество. Камерун, располагающий богатыми запасами минеральных ресурсов и промышленным потенциалом, является перспективным партнером России. Российские компании взаимодействуют со своими камерунскими коллегами в нефтяной, электро- и гидроэнергетической сферах, а также в области переработки сельхозпродукции. Имеются хорошие перспективы в области разведки минерального сырья. В Камеруне, в частности, представлены такие российские предприятия, как "ЛУКОЙЛ", Rusgazengineering, Café de Moscou, "Зарубежводстрой". В феврале 2014 года в Яунде создан "Русский деловой центр", оказывающий содействие продвижению российской продукции на рынок Камеруна и сопредельных стран, формированию деловых связей между предпринимателями и экономоператорами России и Камеруна.В 2016 году в Москве впервые был организован деловой форум "Дни экономики и торговли Камеруна", в котором приняли участие министр торговли Камеруна Люк-Маглуар Мбарга Атангана и более 50 камерунских предпринимателей, занятых в нефтегазовом секторе, строительстве, сельском хозяйстве, телекоммуникационном бизнесе, а также представители отечественного бизнеса.По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Камеруном составил 314,3 миллиона долларов. Объем российского экспорта составил около 310 миллионов долларов, объем импорта – 4,3 миллиона долларов. Основу российского экспорта составляют злаки; минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные; фармацевтическая продукция; удобрения; бумага и картон; черные металлы и др. В основе российского импорта – какао и продукты из него; каучук, резина и изделия из них; древесина и изделия из нее; древесный уголь; кофе, чай, пряности, фрукты, орехи и др. Между государствами развивается военное сотрудничество. В 2015 году правительства России и Камеруна подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, в том числе в области поставки вооружения и военной техники. В 2022 году было подписано новое соглашение о военном сотрудничестве между странами. Глава оборонного ведомства Камеруна Джозеф Бети Ассомо принимал участие в работе и Московской конференции по международной безопасности в 2018 и 2019 годах. В 2013 году "Рособоронэкспорт" подписал контракт с министерством обороны Камеруна на поставку вертолетов типа Ми-17. В 2019 году сообщалось, что Камерун заинтересован в покупке российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Для повышения уровня боеспособности своих антитеррористических подразделений Камерун рассматривает вопрос о приобретении российских вертолетов, а также приглашении российских военных советников.В рамках гуманитарного сотрудничества в 2014-2015 годах Россия предоставила Камеруну помощь в объеме 3,8 миллиона долларов в качестве целевого взноса в Международную организацию гражданской обороны (МОГО). Поставленная российская спецтехника (автомобили повышенной проходимости со спасательным оборудованием, тренажеры пожарных машин, лаборатории контроля качества воды, палатки, дизель-генераторы) была использована для укрепления службы защиты гражданского населения от наводнений и других стихийных бедствий.В 2014 году через МОГО была оказана гуманитарная помощь на сумму в 2,5 миллиона долларов находящимся на камерунской территории беженцам из ЦАР и Нигерии (177 тонн подсолнечного масла и 1,5 тысячи тонн муки).В июне 2015 года по приглашению МЧС России РФ посетил министр по вопросам территориального управления и децентрализации Камеруна Рене Эммануэль Сади. В ходе визита были определены направления двустороннего сотрудничества в сфере гражданской обороны, в том числе по вопросам обучения камерунских специалистов и взаимодействия в рамках МОГО, подписан соответствующий меморандум.На базе МЧС России была организована подготовка камерунских специалистов-спасателей. В рамках взаимодействия в сфере образования в российских вузах осуществляется подготовка камерунских национальных кадров.С 1 сентября 2016 года в Дуале действует русская международная школа "Галактика" – учебное заведение полного цикла на 500 учащихся. В сентябре 2016 года в Яунде начала работу "Русская культурно-просветительская школа выходного дня". С 2016 года в Камерунском институте международных отношений ведется преподавание русского языка. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, камерун, россия, москва, михаил богданов, сергей лавров, ильяс умаханов, госдума рф