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РИА Новости

Камерун заинтересовался российскими зенитными комплексами "Панцирь-С1"

11:07 22.10.2019 (обновлено: 12:04 22.10.2019)
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© Максим БлиновЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
© Максим Блинов
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Камерун заинтересован в покупке российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", сообщил в интервью РИА Новости посол африканской республики Махамат Паба Сале.
Он уточнил, что вопрос еще не решен, но назвал тему важной и выразил надежду на заключение контракта.
"Российская техника очень высокого качества. Неслучайно многие страны мира покупают российское вооружение. В этом плане "Рособоронэкспорт" делает многое", — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что Камеруну также нужны бронетранспортеры и военно-транспортные и боевые вертолеты из России.
ЗРПК типа "Панцирь" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью.
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Панцирь-С1РособоронэкспортКамерунРоссияБезопасностьВ мире
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