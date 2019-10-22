Махамат Паба Сале: Камеруну очень нужна российская военная техника

Первый в истории саммит Россия-Африка в Сочи – масштабное мероприятие, которое приведет к заключению соглашений о сотрудничестве РФ и Камеруна в самых разных областях, уверен посол этой африканской страны в России Махамат Паба Сале. О том, какие вооружения хочет закупить Яунде у Москвы, какие строит планы совместной работы в энергетике и в чем секрет успеха камерунских футболистов, он рассказал в интервью РИА Новости.

– На этой неделе в Сочи пройдет первый саммит Россия-Африка. Кто представит вашу страну на саммите, какое значение вы придаете этому мероприятию?

– Прежде всего позвольте поприветствовать в посольстве Камеруна в Москве признанное во всем мире агентство "Россия сегодня", новости которого мы регулярно читаем. И у меня есть хорошая возможность поговорить о моей стране, о Камеруне. Первый саммит Россия-Африка – это масштабное событие и, я думаю, важное для всех стран Африканского континента. Мы с нетерпением его ждем. Камерун на нем будет представлен президентом республики. В составе нашей делегации в Сочи будут также министр иностранных дел, министр экономики и планирования, министр финансов и другие.

Значение этого саммита очень ясное – оно проистекает прежде всего из того, что Россия – одна из крупнейших стран мира. Россия – это географически великая страна, богатая природными ресурсами, которая играла очень важную роль в истории африканских стран во времена обретения ими независимости.

– Подписание каких соглашений возможно на саммите?

– Не думаю, что состоится конкретно подписание соглашений, но учитывая, что делегация нашей страны будет включать ряд министров, их участие приведет к соглашениям о сотрудничестве в области образования, в области разведки и добычи полезных ископаемых, об учреждении совместных проектов, совместных предприятий.

– Если говорить о военно-техническом сотрудничестве России и Камеруна, то в 2015 году ваша страна высказывала заинтересованность в покупке у РФ зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь- С1". Есть ли подвижки по этой теме?

– Этот вопрос пока не решен. Но он остается важным для нас. Российская техника очень высокого качества. Неслучайно многие страны мира покупают российское вооружение. В этом плане Рособоронэкспорт делает многое, и мы остаемся очень заинтересованы в российской продукции. У нас есть интерес, и я думаю, что это (покупка ЗРПК "Панцирь-С1" – ред.) осуществится.

Я посетил здесь много выставок вооружений, и вы знаете, на одной из них был начальник штаба сухопутных войск Камеруна, который сказал: "Вот техника, которая нам нужна". Он указал на бронетранспортеры для перевозки войск. Они нам нужны, потому что в Камеруне мы имеем дело с боевиками группировки "Боко Харам". Бывает так, что они устанавливают мины на маршрутах следования наших военных, и если автомобиль не бронированный, то в результате наезда на мины гибнут наши люди. Для нас очень, очень важно иметь такую технику.

– А как насчет закупки российских вертолетов? Камерун ведь уже получает российские Ми-24.

– Да, вертолеты нам тоже интересны – военно-транспортные, а также боевые. Я не могу углубляться в детали, но это все нас интересует.

– Как вы оцениваете торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами?

– На 2015 год товарооборот между Камеруном и РФ составил 22,21 миллиарда африканских франков (около 37,5 миллиона долларов – ред.). Это немного. Мы будем работать над тем, чтобы увеличить эти цифры. Камерун производит какао, кофе, пальмовое масло, хлопок. Мы производим много сельхозпродукции. Производим тропическую древесину – она отличается от другой древесины, от легкой, например. Покупаем моторы, электрику. Нужно, чтобы мы больше знали о возможностях наших стран. Чтобы в России знали о потенциале Камеруна. В Сочи приедет наш министр экономики и планирования, который проведет то, что называется презентацией нашей страны. Когда мы будем знать о том, что производится в наших странах, будет легче начинать новое сотрудничество.

– Насколько благоприятна сейчас обстановка в Камеруне для бизнеса?

– У нас хороший климат для ведения бизнеса. У нас была напряженность из-за "Боко Харам", были инциденты. Но сейчас климат наиболее подходящий для бизнеса.

– А что вы можете сказать о сотрудничестве в сфере энергетики? Есть ли в планах какие-то проекты?

– На данный момент сотрудничества в сфере энергетики нет. Однако мы в нем заинтересованы. Мы знаем, что Россия уже заключила соглашения с некоторыми странами о горной разведке, о строительстве атомных электростанций для производства энергии в мирных целях, в том числе в научных целях, для медицины. Мы тоже в этом заинтересованы. Кстати, мы скоро обратимся в Росатом, выйдем с ними на контакт, чтобы представить им наши пожелания. И я думаю, что мы установим сотрудничество по производству атомной энергии в мирных целях с Россией в этой области так же, как и другие страны Африки.

– То есть вы хотите построить у себя АЭС?

– Мы хотели бы, чтобы ваша страна дала возможность Камеруну изучить ваш опыт в области исследований. А после можно перейти к соглашению о производстве ядерной энергии в научных целях.

– Не так давно, в июне, была информация, что российская компания "Лукойл" планирует СПГ-проекты в Камеруне. Какие последние новости по этой теме?

– Да, я в курсе, что "Лукойл" будет представлен в Камеруне посредством проекта, но как субподрядчик. Мне все же нужно еще подтвердить эту информацию.

– Что можно сказать об участии России в проектах инфраструктуры в Камеруне?

– Россия уже представлена компанией "Зарубежводстрой", нам нужны дамбы, плотины. Эта компания уже работает у нас. Но мы открыты и для других компаний. Мы даем знать о себе, распространяем здесь информацию среди предприятий, которые могут проявить интерес к нашей стране.

– Не могу не спросить вас о футболе, ведь из Камеруна вышел не один футболист, ставший звездой в ведущих клубах разных стран, в том числе России. В чем секрет подготовки футболистов в вашей стране?