https://ria.ru/20230728/istrebiteli-1886749968.html

Нигерия обдумывает закупку у России истребителей Checkmate

Нигерия обдумывает закупку у России истребителей Checkmate - РИА Новости, 28.07.2023

Нигерия обдумывает закупку у России истребителей Checkmate

Нигерия заявляет заинтересованность в приобретении российских истребителей, в том числе пятого поколения Checkmate, сообщил РИА Новости директор Федеральной... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T03:20

2023-07-28T03:20

2023-07-28T03:20

безопасность

россия

нигерия

африка

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

ростех

ми-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764498693_0:260:3079:1992_1920x0_80_0_0_f312c60a64c2d2496ba7e382833e2031.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Нигерия заявляет заинтересованность в приобретении российских истребителей, в том числе пятого поколения Checkmate, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в рамках форума "Россия-Африка". Текущий портфель заказов стран Африки составляет около 20%, это более трети общего объема экспортных оружейных заказов РФ. "В ходе переговоров с нигерийской стороной, партнеры заявляли о заинтересованности в приобретении современных истребителей. Инозаказчик дает высокую оценку тактико-техническим характеристикам отечественных машин. В прицеле их внимания есть и Checkmate", - сказал Шугаев. По его словам, говорить о контрактах рано. Вместе с тем партнеры активно присматриваются к российским образцам авиационной техники. Ранее Шугаев сообщил, что Россия частично выполнила контракт на поставку в Нигерию боевых вертолетов Ми-35. Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха"). Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow. Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность". Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тысячи километров. Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/vertolety-1886749292.html

россия

нигерия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, нигерия, африка, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), ростех, ми-35, в мире