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Линзы J&J не войдут в обновленный перечень параллельного импорта

Линзы J&J не войдут в обновленный перечень параллельного импорта - РИА Новости, 28.07.2023

Линзы J&J не войдут в обновленный перечень параллельного импорта

Контактные линзы Johnson & Johnson - бренд Acuvue - не будут внесены в обновлённый перечень параллельного импорта, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T03:11

2023-07-28T03:11

2023-07-28T03:14

экономика

россия

санкт-петербург

василий осьмаков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Контактные линзы Johnson & Johnson - бренд Acuvue - не будут внесены в обновлённый перечень параллельного импорта, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. "Нет, не появятся", - сказал он в рамках интервью на форуме "Россия-Африка", отвечая на вопрос о включении линз бренда в этот список. Осьмаков также напомнил, что компания выступила с заявлением о продолжении поставок буквально на следующий день после заявления Минпромторга РФ о внесении бренда в перечень параллельного импорта. В свою очередь, бесперебойные поставки - один из главных критериев невнесения продукции в этот список. Первый замминистра также отметил, что Минпромторг РФ уже утвердил обновлённый перечень товаров, попадающих под параллельный импорт. В ближайшее время документ планируется направить на утверждение в Минюст РФ. В конце мая американская компания Johnson & Johnson предупредила о приостановке импорта контактных линз в РФ, сообщали РИА Новости в фармкомпании "Протек". Минпромторг РФ в свою очередь заявил о включении контактных линз таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson (J&J) в перечень параллельного импорта в течение двух недель. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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экономика, россия, санкт-петербург, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)