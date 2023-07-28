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Посол России заявил об отказе Джибути сворачивать проекты сотрудничества

Посол России заявил об отказе Джибути сворачивать проекты сотрудничества - РИА Новости, 28.07.2023

Посол России заявил об отказе Джибути сворачивать проекты сотрудничества

Джибути, несмотря на давление Запада, не сворачивает проекты с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в республике Михаил Голованов в рамках саммита "Россия -... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T04:44

2023-07-28T04:44

2023-07-28T04:45

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Джибути, несмотря на давление Запада, не сворачивает проекты с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в республике Михаил Голованов в рамках саммита "Россия - Африка". "Руководство Джибути, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, в первую очередь США и Франции, не стало сворачивать имеющиеся с российской стороной проекты и продолжило последовательную линию на выстраивание конструктивного взаимодействия с Россией", - сказал Голованов. Он добавил, что со времени проведения первого саммита "Россия - Африка" посольство в Джибути проделало кропотливую работу по налаживанию многопланового сотрудничества и доверительного диалога с джибутийскими партнерами. По словам дипломата, ярким примером тому стал первый за 10 лет рабочий визит главы МИД республики Махмуда Али Юсуфа в Москву в 2021 году. "Данная поездка главы джибутийского внешнеполитического ведомства в Россию стала результатом договоренностей, достигнутых руководством наших обеих стран на полях российско-африканской встречи в верхах", - отметил Голованов. Он подчеркнул, что в практическом плане этот визит подготовил почву для дальнейшего развития российско-джибутийских связей в различных сферах, в том числе в военно-политической, экономической и гуманитарной. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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россия, джибути, сша, в мире