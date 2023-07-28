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Минпромторг рекомендовал промпредприятиям запретить iPhone в рабочих чатах

Минпромторг рекомендовал промпредприятиям запретить iPhone в рабочих чатах - РИА Новости, 28.07.2023

Минпромторг рекомендовал промпредприятиям запретить iPhone в рабочих чатах

Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям РФ запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях, сообщил в интервью РИА Новости на форуме... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T05:14

2023-07-28T05:14

2023-07-28T05:14

экономика

технологии

россия

санкт-петербург

василий осьмаков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

apple

ростех

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям РФ запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях, сообщил в интервью РИА Новости на форуме "Россия-Африка" первый замглавы министерства Василий Осьмаков. "Уже направили", - сказал он, отвечая на вопрос о направлении соответствующей рекомендации в российские промышленные предприятия. Первыми о запрете для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple сообщили в Минпромторге РФ в середине июля. Следом стало известно о таких же мерах в "Ростехе", Минцифры РФ и ФТС. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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2023

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экономика, технологии, россия, санкт-петербург, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), apple, ростех