https://ria.ru/20230728/avtovaz-1886855364.html

"АвтоВАЗ" может разработать спецмодификации Lada для Африки

"АвтоВАЗ" может разработать спецмодификации Lada для Африки - РИА Новости, 28.07.2023

"АвтоВАЗ" может разработать спецмодификации Lada для Африки

"АвтоВАЗ" может разработать специальные модификации Lada для африканского рынка, в том числе праворульные Niva, сообщил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:03

2023-07-28T14:03

2023-07-28T14:03

авто

юар

санкт-петербург

максим соколов

автоваз

lada vesta

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" может разработать специальные модификации Lada для африканского рынка, в том числе праворульные Niva, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "В канун этого саммита у меня была большая повестка на встрече с послом Южно-Африканской Республики, где мы обсудили возможности и даже желание южноафриканского бизнеса импортировать наши автомобили. Он вспомнил, что его отец даже имел в свое время Niva. Но тем не менее эти Niva с правым рулем - в ЮАР и большинстве стран юга африканского континента левостороннее движение - они уже давно не производятся. Мы посмотрим, может быть и этот продукт мы тоже возродим, если спрос будет достаточно стабильным, а бизнес-модель будет эффективной для "АвтоВАЗа", - рассказал он в интервью на форуме "Россия-Африка". Соколов также уточнил, что возможная разработка новых модификаций - вопрос не одного года. "Нельзя взять то, что было: сейчас уже абсолютно другие требования по безопасности автомобилей, и это потребует серьезных усилий со стороны нашего инжиниринга, инжиниринга наших партнеров, но а сейчас усилия направлены на то, чтобы как можно скорее восстановить, локализовать российскую компонентную базу, запустить новые продукты", - отметил топ-менеджер. Он также добавил, что если на новые экспортные продукты будет спрос, "АвтоВАЗ" будет вести работу в данном направлении. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/lada-1886832876.html

https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886755781.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

авто, юар, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, lada vesta, форум "россия — африка"