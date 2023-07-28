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В Алжире пройдет комплекс московско-алжирских деловых мероприятий

В Алжире пройдет комплекс московско-алжирских деловых мероприятий - РИА Новости, 28.07.2023

В Алжире пройдет комплекс московско-алжирских деловых мероприятий

Московско-алжирские деловые и культурные мероприятия пройдут в Алжире этой осенью, сообщил РИА Новости министр Москвы, руководитель департамента... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T07:18

2023-07-28T07:18

2023-07-28T07:18

москва

санкт-петербург

сергей черемин

в мире

алжир (город)

алжир (республика)

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Московско-алжирские деловые и культурные мероприятия пройдут в Алжире этой осенью, сообщил РИА Новости министр Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин. "Осенью 2023 года будет организован комплекс московско-алжирских деловых и культурных мероприятий в Алжирской Народной Демократической Республике", - сказал он на площадке саммита "Россия–Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия–Африка" проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

москва

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алжир (город)

алжир (республика)

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москва, санкт-петербург, сергей черемин, в мире, алжир (город), алжир (республика), форум "россия — африка"