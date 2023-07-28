https://ria.ru/20230728/afrika-1886818899.html

Россия планирует расширять импорт из Африки фруктов и какао-бобов

Россия планирует расширять импорт из Африки фруктов и какао-бобов - РИА Новости, 28.07.2023

Россия планирует расширять импорт из Африки фруктов и какао-бобов

Россия и Африка дополняют друг друга по природно-климатическим условиям, и это означает интерес в расширении поставок товарных групп, которые являются основными РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:28

2023-07-28T12:28

2023-07-28T12:28

экономика

африка

россия

санкт-петербург

сергей левин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Россия и Африка дополняют друг друга по природно-климатическим условиям, и это означает интерес в расширении поставок товарных групп, которые являются основными - например, для России это экспорт пшеницы и растительных масел, а импорт - тропических фруктов и какао-бобов, сообщил в ходе форума "Россия - Африка" замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. "За первое полугодие 2023 года он существенно вырос, мы увеличили практически все товарные группы, которые поставляем в страны Африки. Считаем, что можем и дальше наращивать эти поставки, потому что наши страны прекрасно дополняют друг друга по своим природно-климатическим условиям. То, что хорошо растет и производится в России, не очень хорошо растет в Африке и наоборот. Мы заинтересованы в расширении закупок африканских продуктов - и тропических фруктов, и какао-бобов, и многой другой продукции", - сообщил Левин. РФ, по его словам, рассчитывает на то, что потенциал страны в экспорте и в первую очередь - в расширении торговли со странами Африки - очень большой: он также обратил внимание, что, несмотря на все сложности последних лет, экспорт российского продовольствия в африканские страны продолжает стабильно расти. "На долю России приходится порядка 20% африканского импорта пшеницы, 18% импорта ячменя, более 13% импорта растительного, соевого и подсолнечного масел. Таким образом, мы обеспечиваем страны Африки базовыми сельскохозяйственными продуктами, с которыми в первую очередь связана продовольственная безопасность, которые важны для каждого жителя континента", - подчеркнул замминистра. Таким образом, экспорт российского продовольствия в Африку последние годы стабильно растет, и с целью его дальнейшего расширения число сельскозяйственных атташе в государствах континента будет увеличено. "В страны Африки уже направлено восемь представителей Минсельхоза, наших сельхозатташе. В ближайшее время мы увеличим их количество почти в 1,5 раза", - сообщил Левин. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/reshenie-1886801038.html

https://ria.ru/20230728/afrika-1886792453.html

африка

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, африка, россия, санкт-петербург, сергей левин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), форум "россия — африка"