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Россия планирует расширять импорт из Африки фруктов и какао-бобов - РИА Новости, 28.07.2023
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12:28 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/afrika-1886818899.html
Россия планирует расширять импорт из Африки фруктов и какао-бобов
Россия планирует расширять импорт из Африки фруктов и какао-бобов - РИА Новости, 28.07.2023
Россия планирует расширять импорт из Африки фруктов и какао-бобов
Россия и Африка дополняют друг друга по природно-климатическим условиям, и это означает интерес в расширении поставок товарных групп, которые являются основными РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:28
2023-07-28T12:28
экономика
африка
россия
санкт-петербург
сергей левин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Россия и Африка дополняют друг друга по природно-климатическим условиям, и это означает интерес в расширении поставок товарных групп, которые являются основными - например, для России это экспорт пшеницы и растительных масел, а импорт - тропических фруктов и какао-бобов, сообщил в ходе форума "Россия - Африка" замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. "За первое полугодие 2023 года он существенно вырос, мы увеличили практически все товарные группы, которые поставляем в страны Африки. Считаем, что можем и дальше наращивать эти поставки, потому что наши страны прекрасно дополняют друг друга по своим природно-климатическим условиям. То, что хорошо растет и производится в России, не очень хорошо растет в Африке и наоборот. Мы заинтересованы в расширении закупок африканских продуктов - и тропических фруктов, и какао-бобов, и многой другой продукции", - сообщил Левин. РФ, по его словам, рассчитывает на то, что потенциал страны в экспорте и в первую очередь - в расширении торговли со странами Африки - очень большой: он также обратил внимание, что, несмотря на все сложности последних лет, экспорт российского продовольствия в африканские страны продолжает стабильно расти. "На долю России приходится порядка 20% африканского импорта пшеницы, 18% импорта ячменя, более 13% импорта растительного, соевого и подсолнечного масел. Таким образом, мы обеспечиваем страны Африки базовыми сельскохозяйственными продуктами, с которыми в первую очередь связана продовольственная безопасность, которые важны для каждого жителя континента", - подчеркнул замминистра. Таким образом, экспорт российского продовольствия в Африку последние годы стабильно растет, и с целью его дальнейшего расширения число сельскозяйственных атташе в государствах континента будет увеличено. "В страны Африки уже направлено восемь представителей Минсельхоза, наших сельхозатташе. В ближайшее время мы увеличим их количество почти в 1,5 раза", - сообщил Левин. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/reshenie-1886801038.html
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экономика, африка, россия, санкт-петербург, сергей левин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), форум "россия — африка"
Экономика, Африка, Россия, Санкт-Петербург, Сергей Левин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Форум "Россия — Африка"
Россия планирует расширять импорт из Африки фруктов и какао-бобов

Минсельхоз: Россия планирует расширять импорт из Африки тропических фруктов и какао-бобов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПленарное заседание II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Пленарное заседание II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пленарное заседание II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Россия и Африка дополняют друг друга по природно-климатическим условиям, и это означает интерес в расширении поставок товарных групп, которые являются основными - например, для России это экспорт пшеницы и растительных масел, а импорт - тропических фруктов и какао-бобов, сообщил в ходе форума "Россия - Африка" замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.
"За первое полугодие 2023 года он существенно вырос, мы увеличили практически все товарные группы, которые поставляем в страны Африки. Считаем, что можем и дальше наращивать эти поставки, потому что наши страны прекрасно дополняют друг друга по своим природно-климатическим условиям. То, что хорошо растет и производится в России, не очень хорошо растет в Африке и наоборот. Мы заинтересованы в расширении закупок африканских продуктов - и тропических фруктов, и какао-бобов, и многой другой продукции", - сообщил Левин.
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РФ, по его словам, рассчитывает на то, что потенциал страны в экспорте и в первую очередь - в расширении торговли со странами Африки - очень большой: он также обратил внимание, что, несмотря на все сложности последних лет, экспорт российского продовольствия в африканские страны продолжает стабильно расти.
«
"На долю России приходится порядка 20% африканского импорта пшеницы, 18% импорта ячменя, более 13% импорта растительного, соевого и подсолнечного масел. Таким образом, мы обеспечиваем страны Африки базовыми сельскохозяйственными продуктами, с которыми в первую очередь связана продовольственная безопасность, которые важны для каждого жителя континента", - подчеркнул замминистра.
Таким образом, экспорт российского продовольствия в Африку последние годы стабильно растет, и с целью его дальнейшего расширения число сельскозяйственных атташе в государствах континента будет увеличено. "В страны Африки уже направлено восемь представителей Минсельхоза, наших сельхозатташе. В ближайшее время мы увеличим их количество почти в 1,5 раза", - сообщил Левин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ЭкономикаАфрикаРоссияСанкт-ПетербургСергей ЛевинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Форум "Россия — Африка"
 
 
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