https://ria.ru/20230728/afrika-1886802444.html
Путин рассказал о соглашениях со странами Африки по линии ВТС
Путин рассказал о соглашениях со странами Африки по линии ВТС - РИА Новости, 28.07.2023
Путин рассказал о соглашениях со странами Африки по линии ВТС
Россия заключила соглашения по линии военно-технического сотрудничества с более чем 40 странами Африки, часть поставок идет на безвозмездной основе, заявил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:39
2023-07-28T11:39
2023-07-28T11:39
африка
россия
санкт-петербург
владимир путин
форум "россия — африка"
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия заключила соглашения по линии военно-технического сотрудничества с более чем 40 странами Африки, часть поставок идет на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники. Часть таких поставок идет на безвозмездной основе с целью укрепления безопасности и суверенитета этих государств", - сказал он на саммите "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/tsar-1886290650.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, санкт-петербург, владимир путин, форум "россия — африка", в мире
Африка, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", В мире
Путин рассказал о соглашениях со странами Африки по линии ВТС
Путин: Россия заключила соглашения по линии ВТС с более чем 40 странами Африки