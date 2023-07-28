https://ria.ru/20230728/afrika-1886802444.html

Путин рассказал о соглашениях со странами Африки по линии ВТС

Путин рассказал о соглашениях со странами Африки по линии ВТС - РИА Новости, 28.07.2023

Путин рассказал о соглашениях со странами Африки по линии ВТС

Россия заключила соглашения по линии военно-технического сотрудничества с более чем 40 странами Африки, часть поставок идет на безвозмездной основе, заявил... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:39

2023-07-28T11:39

2023-07-28T11:39

африка

россия

санкт-петербург

владимир путин

форум "россия — африка"

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия заключила соглашения по линии военно-технического сотрудничества с более чем 40 странами Африки, часть поставок идет на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники. Часть таких поставок идет на безвозмездной основе с целью укрепления безопасности и суверенитета этих государств", - сказал он на саммите "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/tsar-1886290650.html

африка

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

африка, россия, санкт-петербург, владимир путин, форум "россия — африка", в мире