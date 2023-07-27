https://ria.ru/20230727/zapad-1886674441.html

В Намибии обвинили Запад в выкачивании ресурсов из стран Африки

В Намибии обвинили Запад в выкачивании ресурсов из стран Африки - РИА Новости, 27.07.2023

В Намибии обвинили Запад в выкачивании ресурсов из стран Африки

Страны Запада отнимают у африканских стран их настоящую независимость, решая все важные вопросы в обход государств материка и выкачивая из них ресурсы, заявил в РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:18

2023-07-27T17:18

2023-07-27T17:18

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Страны Запада отнимают у африканских стран их настоящую независимость, решая все важные вопросы в обход государств материка и выкачивая из них ресурсы, заявил в рамках второго саммита "Россия - Африка" Джеробиам Шааника, представитель департамента многостороннего сотрудничества МИД Намибии. "Об африканцах говорят, что они не способны заботиться о себе, что они неорганизованны, но причина этой неорганизованности искусственна", - отметил Шааника в рамках сессии "Новый миропорядок: от наследия колониализма к суверенитету и развитию". По его словам, Запад использует санкции как инструмент контроля над Африкой и над миром в целом. Шааника подчеркнул, что именно ради обретения настоящей, а не показательной независимости миру необходим новой мировой порядок, в котором каждая нация суверенна, равна любой другой. "Если вы проводите национальную политику, которую определяют навязанные условия, то можете ли вы называть себя суверенными и независимыми? Мы не может быть независимы только потому, что у нас есть свои собственные флаг и правительство. Если из нашей страны выкачиваются ресурсы, а цены на них назначает не мы сами, а мировые финансовые центры, это ограничивает суверенитет нации и не позволяет ей заботиться о себе", - пояснил представитель МИД Намибии. Ранее заместитель премьер-министра, министр по вопросам международных отношений и сотрудничества Республики Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтва заявила, что народ Намибии дорожит давней дружбой с Россией. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/davlenie-1886406968.html

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в мире, намибия, африка, форум "россия — африка"