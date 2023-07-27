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Путин подарил президенту Зимбабве вертолет

Путин подарил президенту Зимбабве вертолет - РИА Новости, 27.07.2023

Путин подарил президенту Зимбабве вертолет

Президент России Владимир Путин подарил главе Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило Министерство информации африканской страны в Twitter. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T20:38

2023-07-27T20:38

2023-07-27T23:13

владимир путин

эммерсон мнангагва

зимбабве

россия

санкт-петербург

экономика

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил главе Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило Министерство информации африканской страны в Twitter."Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту <...> вертолет", — говорится в заявлении.Отмечается, что вертолет скоро доставят в Зимбабве.Как позднее уточнил пресс-секретарь российского лидера, этот подарок был сделан еще в прошлом году.Ранее в четверг главы государств провели встречу в рамках саммита Россия — Африка, который проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

зимбабве

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2023

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владимир путин, эммерсон мнангагва, зимбабве, россия, санкт-петербург, экономика, форум "россия — африка"