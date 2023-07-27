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ВС России нанесли удары по пунктам управления украинских войск

ВС России нанесли удары по пунктам управления украинских войск - РИА Новости, 27.07.2023

ВС России нанесли удары по пунктам управления украинских войск

Российские военные нанесли новые ракетные удары по пунктам управления, аэродромам и местам дислокации украинских войск, сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:01

2023-07-27T14:01

2023-07-27T15:28

специальная военная операция на украине

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безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли новые ракетные удары по пунктам управления, аэродромам и местам дислокации украинских войск, сообщается в сводке Минобороны."Нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США", — сказали в ведомстве.Все назначенные цели поражены, подчеркнули в Минобороны.Так, в районе Староконстантинова Хмельницкой области ликвидированы склады авиатоплива, в районах Чугуево и Новопавловки Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18.Данные о том, что российские войска ударили по военному аэродрому Староконстантинов на западе Украины, ранее сегодня подтвердил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.Армия России с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885377202.html

https://ria.ru/20230727/ataki-1886608464.html

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Минобороны: ВС России нанесли удары высокоточным оружием по пунктам управления и дислокации ВСУ Минобороны: ВС России нанесли удары высокоточным оружием по пунктам управления и дислокации ВСУ 2023-07-27T14:01 true PT7M11S

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Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)