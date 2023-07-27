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ВС России нанесли удары по пунктам управления украинских войск - РИА Новости, 27.07.2023
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14:01 27.07.2023 (обновлено: 15:28 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/udary-1886608600.html
ВС России нанесли удары по пунктам управления украинских войск
ВС России нанесли удары по пунктам управления украинских войск - РИА Новости, 27.07.2023
ВС России нанесли удары по пунктам управления украинских войск
Российские военные нанесли новые ракетные удары по пунктам управления, аэродромам и местам дислокации украинских войск, сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:01
2023-07-27T15:28
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли новые ракетные удары по пунктам управления, аэродромам и местам дислокации украинских войск, сообщается в сводке Минобороны."Нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США", — сказали в ведомстве.Все назначенные цели поражены, подчеркнули в Минобороны.Так, в районе Староконстантинова Хмельницкой области ликвидированы склады авиатоплива, в районах Чугуево и Новопавловки Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18.Данные о том, что российские войска ударили по военному аэродрому Староконстантинов на западе Украины, ранее сегодня подтвердил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.Армия России с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885377202.html
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Минобороны: ВС России нанесли удары высокоточным оружием по пунктам управления и дислокации ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли удары высокоточным оружием по пунктам управления и дислокации ВСУ
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли удары по пунктам управления украинских войск

Минобороны сообщило об ударе ВС России по аэродромам и складам с беспилотными катерами ВСУ

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли новые ракетные удары по пунктам управления, аэродромам и местам дислокации украинских войск, сообщается в сводке Минобороны.
«
"Нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США", — сказали в ведомстве.
Все назначенные цели поражены, подчеркнули в Минобороны.
Так, в районе Староконстантинова Хмельницкой области ликвидированы склады авиатоплива, в районах Чугуево и Новопавловки Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18.
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Данные о том, что российские войска ударили по военному аэродрому Староконстантинов на западе Украины, ранее сегодня подтвердил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Армия России с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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