В Киеве признали удар по военному аэродрому в Хмельницкой области
ВВС Украины: военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области был под прицелом
Пожарная служба Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины были нанесены удары.
"Тяжело работать противовоздушной обороне. Атакуют прибрежную зону и инфраструктуру <...> Власти позже сообщают о повреждениях в Одесской области <...> Опять же не дает покоя (российским военным. — Прим. ред.) аэродром Староконстантинов. Вы видите, какие "хлопки" происходят на (неподконтрольных Киеву. — Прим. ред.) территориях. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром", — заявил военный в эфире телемарафона.
Он уточнил, что есть "определенные повреждения" в результате падения обломков сбитых ракет, о которых Киев сообщать не будет.
Игнат добавил, что в связи с этим усиление военного присутствия стран НАТО в Черном море имеет для Киева положительный эффект.
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"Любое присутствие стран НАТО в акватории Черного моря — это уже определенный плюс. И Турция и Румыния имеют силы и средства, имеют самолеты, и плюс суда Великобритании и других стран имеют присутствие. Осуществляется воздушная разведка, и БПЛА стран НАТО в Черном море и более мощные самолеты-разведчики контролируют вещи, которые происходят в этом регионе", — заключил Игнат.
О том, что в городе Староконстантинов, где находится военный аэродром, звучали взрывы, накануне писало украинское издание "Страна.ua".
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.