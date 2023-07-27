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В Киеве признали удар по военному аэродрому в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:04 27.07.2023 (обновлено: 11:57 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/aerodrom-1886548149.html
В Киеве признали удар по военному аэродрому в Хмельницкой области
В Киеве признали удар по военному аэродрому в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.07.2023
В Киеве признали удар по военному аэродрому в Хмельницкой области
Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины были нанесены... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:04
2023-07-27T11:57
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
киев
нато
черное море
страна.ua
в мире
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины были нанесены удары."Тяжело работать противовоздушной обороне. Атакуют прибрежную зону и инфраструктуру &lt;...&gt; Власти позже сообщают о повреждениях в Одесской области &lt;...&gt; Опять же не дает покоя (российским военным. — Прим. ред.) аэродром Староконстантинов. Вы видите, какие "хлопки" происходят на (неподконтрольных Киеву. — Прим. ред.) территориях. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром", — заявил военный в эфире телемарафона.Он уточнил, что есть "определенные повреждения" в результате падения обломков сбитых ракет, о которых Киев сообщать не будет.Игнат добавил, что в связи с этим усиление военного присутствия стран НАТО в Черном море имеет для Киева положительный эффект.&quot;Любое присутствие стран НАТО в акватории Черного моря — это уже определенный плюс. И Турция и Румыния имеют силы и средства, имеют самолеты, и плюс суда Великобритании и других стран имеют присутствие. Осуществляется воздушная разведка, и БПЛА стран НАТО в Черном море и более мощные самолеты-разведчики контролируют вещи, которые происходят в этом регионе&quot;, — заключил Игнат.О том, что в городе Староконстантинов, где находится военный аэродром, звучали взрывы, накануне писало украинское издание "Страна.ua". Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230727/trevoga-1886507387.html
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хмельницкая область
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хмельницкая область, киев, нато, черное море, страна.ua, в мире
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Киев, НАТО, Черное море, Страна.ua, В мире
В Киеве признали удар по военному аэродрому в Хмельницкой области

ВВС Украины: военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области был под прицелом

© Фото : ДСНС України Пожарная служба Украины
Пожарная служба Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : ДСНС України
Пожарная служба Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины были нанесены удары.
"Тяжело работать противовоздушной обороне. Атакуют прибрежную зону и инфраструктуру <...> Власти позже сообщают о повреждениях в Одесской области <...> Опять же не дает покоя (российским военным. — Прим. ред.) аэродром Староконстантинов. Вы видите, какие "хлопки" происходят на (неподконтрольных Киеву. — Прим. ред.) территориях. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром", — заявил военный в эфире телемарафона.
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Он уточнил, что есть "определенные повреждения" в результате падения обломков сбитых ракет, о которых Киев сообщать не будет.
Игнат добавил, что в связи с этим усиление военного присутствия стран НАТО в Черном море имеет для Киева положительный эффект.
«

"Любое присутствие стран НАТО в акватории Черного моря — это уже определенный плюс. И Турция и Румыния имеют силы и средства, имеют самолеты, и плюс суда Великобритании и других стран имеют присутствие. Осуществляется воздушная разведка, и БПЛА стран НАТО в Черном море и более мощные самолеты-разведчики контролируют вещи, которые происходят в этом регионе", — заключил Игнат.

О том, что в городе Староконстантинов, где находится военный аэродром, звучали взрывы, накануне писало украинское издание "Страна.ua".
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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