https://ria.ru/20230727/aerodrom-1886548149.html

В Киеве признали удар по военному аэродрому в Хмельницкой области

В Киеве признали удар по военному аэродрому в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.07.2023

В Киеве признали удар по военному аэродрому в Хмельницкой области

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины были нанесены... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:04

2023-07-27T11:04

2023-07-27T11:57

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины были нанесены удары."Тяжело работать противовоздушной обороне. Атакуют прибрежную зону и инфраструктуру <...> Власти позже сообщают о повреждениях в Одесской области <...> Опять же не дает покоя (российским военным. — Прим. ред.) аэродром Староконстантинов. Вы видите, какие "хлопки" происходят на (неподконтрольных Киеву. — Прим. ред.) территориях. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром", — заявил военный в эфире телемарафона.Он уточнил, что есть "определенные повреждения" в результате падения обломков сбитых ракет, о которых Киев сообщать не будет.Игнат добавил, что в связи с этим усиление военного присутствия стран НАТО в Черном море имеет для Киева положительный эффект."Любое присутствие стран НАТО в акватории Черного моря — это уже определенный плюс. И Турция и Румыния имеют силы и средства, имеют самолеты, и плюс суда Великобритании и других стран имеют присутствие. Осуществляется воздушная разведка, и БПЛА стран НАТО в Черном море и более мощные самолеты-разведчики контролируют вещи, которые происходят в этом регионе", — заключил Игнат.О том, что в городе Староконстантинов, где находится военный аэродром, звучали взрывы, накануне писало украинское издание "Страна.ua". Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230727/trevoga-1886507387.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

хмельницкая область, киев, нато, черное море, страна.ua, в мире