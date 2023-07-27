https://ria.ru/20230727/terrorizm-1886517391.html

Вице-премьер Сомали рассказал о предложении России по борьбе с терроризмом

Вице-премьер Сомали рассказал о предложении России по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 27.07.2023

Вице-премьер Сомали рассказал о предложении России по борьбе с терроризмом

Сомали знает о предложениях России по помощи в борьбе с терроризмом, но сейчас нацелена на возрождение своих государственных институтов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T07:31

2023-07-27T07:31

2023-07-27T07:32

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сомали

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Сомали знает о предложениях России по помощи в борьбе с терроризмом, но сейчас нацелена на возрождение своих государственных институтов, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама. Он отметил, что страна делает серьезные успехи в борьбе с "Аш-Шабаб"*, но ведение войн, в том числе борьба с терроризмом, это дорогостоящее мероприятие. Вице-премьер отметил, что сейчас РФ и Сомали не ведут переговоров о помощи. "Ранее Россия делала предложения нашему правительству о взаимодействии, возможно, возрождении отношений, которые были у нас в прошлом. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда нам стратегически необходимо возродить наши государственные институты, чтобы улучшить систему управления финансами. Мы даже не в состоянии купить оружие. ...В будущем где-то есть возможности, но в данный момент есть предложение (от России - ред.), и мы рассматриваем, как нам двигаться дальше в нынешних условиях", - сказал Джама на полях форума "Россия - Африка". Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что РФ готова удовлетворять потребности армии Сомали для завершения усилий в борьбе с терроризмом. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230727/somali-1886516193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сомали, в мире