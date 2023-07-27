https://ria.ru/20230727/somali-1886516193.html

Сомали и Россия подписали два соглашения об урегулировании долгов

Сомали и Россия подписали два соглашения об урегулировании долгов - РИА Новости, 27.07.2023

Сомали и Россия подписали два соглашения об урегулировании долгов

Сомали и Россия подписали два соглашения об урегулировании долгов Могадишо перед Москвой на общую сумму более 690 миллионов долларов - часть этой суммы будет... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T07:21

2023-07-27T07:21

2023-07-27T07:21

сомали

россия

могадишо

центральный банк рф (цб рф)

парижский клуб

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Сомали и Россия подписали два соглашения об урегулировании долгов Могадишо перед Москвой на общую сумму более 690 миллионов долларов - часть этой суммы будет выплачена по новому графику платежей, а часть списана, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама. Церемония подписания документов прошла "на полях" саммита "Россия - Африка". "Это исторический момент в отношениях России и Сомали. У нас была возможность подписать два исторических документа, один из которых касается долга в размере 7,5 миллиона долларов, по заблокированным средствам на счетах в ЦБ Сомали в 1961 году. А второй документ касается долга в более чем 684 миллиона долларов, который является частью кредитов, выделенных по линии Парижского клуба", - рассказал вице-премьер. Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли подписание двух соглашений, что у Сомали больше нет долгов перед Россией, вице-премьер пояснил: "Это документы, которые были приняты. В отношении части (средств - ред.) применяется последовательный подход с договоренностями по структуре (платежей - ред.), а часть будет списана сразу же". "Мы очень рады, что после многих лет переговоров мы, наконец, смогли подписать эти два документа, которые чрезвычайно важны для Сомали. Мы благодарим Россию и ее народ. Это огромная сумма денег и (подписание документов - ред.) приближает нашу цель по выправлению нашей финансовой и монетарной политики", - заключил он. В начале июня кабмин РФ одобрил проект соглашения об урегулировании финансовых обязательств Сомали по заблокированным средствам на счетах государственной корпорации развития ВЭБ в центральном банке республики. Согласно условиям соглашения, сомалийская сторона должна выплатить российской стороне основной долг в размере 7,5 миллиона долларов. Он должен выплачиваться 12 равными платежами по 625 тысяч долларов каждые полгода - 15 февраля и 15 августа, начиная с 15 февраля 2024 года. При этом отмечается, что Сомали в любое время может досрочно погасить любую сумму основного долга вместе с процентами. Речь идет о двух обязательствах Сомали. Первое - остаток по специальному корсчету в сомалийских шиллингах ВЭБа, который был открыт в ЦБ Сомали для реализации протокола к советско-сомалийскому соглашению об экономическом и техническом сотрудничестве от 2 июня 1961 года. Второе - остаток по специальному корсчету в фунтах стерлингов, также открытому в ЦБ Сомали в соответствии с Торговым и платежным соглашением между СССР и Сомалийской Республикой от 2 июня 1961 года. В апреле 2020 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что страны Парижского клуба приняли решение простить Сомали 67% внешнего долга страны, что составляет около 1,4 миллиарда долларов США. Парижский клуб - неофициальная межправительственная организация развитых стран, предоставляющих кредиты другим государствам. В настоящее время основной целью клуба является реструктуризация внешней задолженности развивающихся стран. В Парижский клуб входят 20 государств, в том числе Россия. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/sammit-1886156125.html

https://ria.ru/20230526/somali-1874311758.html

https://ria.ru/20230726/soglasheniya-1886496491.html

https://ria.ru/20230526/somali-1874307094.html

сомали

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сомали, россия, могадишо, центральный банк рф (цб рф), парижский клуб , в мире