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Россия и Зимбабве подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Россия и Зимбабве подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому - РИА Новости, 27.07.2023

Россия и Зимбабве подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Россия и Зимбабве на форуме "Россия -Африка" в Санкт-Петербурге подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:24

2023-07-27T16:24

2023-07-27T16:24

зимбабве

санкт-петербург

алексей лихачев

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

форум "россия — африка"

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия и Зимбабве на форуме "Россия -Африка" в Санкт-Петербурге подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, передает корреспондент РИА Новости. Соглашение подписали министр энергетики Зимбабве Сода Жему и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Документ создает правовую основу для взаимодействия сторон в области мирного использования атомной энергии по широкому спектру направлений, таких как содействие в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Зимбабве в соответствии с международными рекомендациями; регулирование в области ядерной и радиационной безопасности, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; сотрудничество в области применения радиационных технологий и ядерной медицины, обучение, подготовка и переподготовка специалистов для атомной отрасли. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

зимбабве

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россия

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зимбабве, санкт-петербург, алексей лихачев, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "россия — африка", в мире