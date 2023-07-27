В Санкт-Петербурге открылся саммит "Россия — Африка"
В Санкт-Петербурге открылся второй саммит "Россия — Африка"
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннеры, приуроченные ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка
Баннеры, приуроченные ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. На втором саммите "Россия - Африка", стартовавшем в четверг в Санкт-Петербурге, как ожидается, будет подписано множество весомых документов и утвержден план партнерства России и стран африканского континента до 2026 года, также будет обсуждаться зерновая сделка, сотрудничество в сфере продовольствия, энергетики и ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления западных стран на африканские государства. Россия пригласила на саммит в Санкт-Петербурге глав всех стран африканского континента, но с пониманием отнесется к тому, если кто-то из них не сможет приехать, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. По его словам, участие подтвердили 49 делегаций африканских стран и региональных объединений, таких как Африканский союз.
Как ранее сообщал заместитель директора департамента Африки МИД РФ Александр Поляков, около половины стран на саммите будут представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.
Кроме всего прочего, на саммите "Россия - Африка" будет обсуждаться и украинский конфликт: как заявили в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы, он возглавит делегацию страны на форуме, а саммит даст возможность участникам африканской мирной инициативы продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.