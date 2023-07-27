https://ria.ru/20230727/sammit-1886571771.html

В Санкт-Петербурге открылся саммит "Россия — Африка"

В Санкт-Петербурге открылся саммит "Россия — Африка" - РИА Новости, 27.07.2023

В Санкт-Петербурге открылся саммит "Россия — Африка"

На втором саммите "Россия - Африка", стартовавшем в четверг в Санкт-Петербурге, как ожидается, будет подписано множество весомых документов и утвержден план... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:18

2023-07-27T12:18

2023-07-27T12:19

форум "россия — африка"

африканский союз

олег озеров

санкт-петербург

александр поляков

сирил рамафоса

африка

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. На втором саммите "Россия - Африка", стартовавшем в четверг в Санкт-Петербурге, как ожидается, будет подписано множество весомых документов и утвержден план партнерства России и стран африканского континента до 2026 года, также будет обсуждаться зерновая сделка, сотрудничество в сфере продовольствия, энергетики и ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета. Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления западных стран на африканские государства. Россия пригласила на саммит в Санкт-Петербурге глав всех стран африканского континента, но с пониманием отнесется к тому, если кто-то из них не сможет приехать, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. По его словам, участие подтвердили 49 делегаций африканских стран и региональных объединений, таких как Африканский союз. Как ранее сообщал заместитель директора департамента Африки МИД РФ Александр Поляков, около половины стран на саммите будут представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств. Кроме всего прочего, на саммите "Россия - Африка" будет обсуждаться и украинский конфликт: как заявили в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы, он возглавит делегацию страны на форуме, а саммит даст возможность участникам африканской мирной инициативы продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230727/sammit-1886156125.html

санкт-петербург

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форум "россия — африка", африканский союз, олег озеров, санкт-петербург, александр поляков, сирил рамафоса, африка, владимир путин