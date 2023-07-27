https://ria.ru/20230727/sammit-1886156125.html

Саммит "Россия – Африка"

Саммит "Россия – Африка" - РИА Новости, 27.07.2023

Саммит "Россия – Африка"

Саммит "Россия – Африка" является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях. Его проведение нацелено на достижение качественно... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T04:05

2023-07-27T04:05

2023-07-27T04:05

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африканский союз

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Саммит "Россия – Африка" является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях. Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства, отвечающего вызовам XXI века.Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества России с африканскими странами во всех его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.Впервые идея проведения саммита была озвучена президентом России Владимиром Путиным в июле 2018 года в Йоханнесбурге (ЮАР) в ходе встречи лидеров стран БРИКС с главами приглашенных государств. 25 февраля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об образовании организационного комитета по подготовке и проведению саммита "Россия – Африка", который возглавил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В рамках подготовки к форуму состоялись многочисленные мероприятия по профильным направлениям российско-африканского взаимодействия. В их числе экономическая конференция и приуроченное к ней заседание совета директоров Африканского экспортно-импортного банка. В рамках Петербургского международного экономического форума прошла специальная сессия, посвященная развитию сотрудничества со странами Африканского континента. Состоялись и многие другие тематические выставки, семинары, прошли обмены российско-африканскими бизнес-миссиями. Первый саммит "Россия – Африка" состоялся 24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".Накануне прошло пленарное заседание экономического форума "Россия – Африка", который посетили свыше шести тысячи участников и представителей СМИ из России и 104 иностранных государств и территорий. Среди участников было более 1100 представителей иностранного бизнеса, около 1400 – российского, более 1900 представителей иностранных официальных делегаций и более 300 – российских.Сопредседателями на саммите "Россия – Африка" выступили президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. В саммите "Россия – Африка" приняли участие официальные представители всех 54 стран Африки, 45 из которых были представлены главами государств и правительств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, представители интеграционных объединений Африканского континента.В основу деловой программы форума "Россия – Африка" легли дискуссии, которые были разделены на три тематических трека: "Развивая экономические связи", "Создавая совместные проекты", "Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере". В общей сложности – 31 сессия, посвященная вопросам развития торгово-экономических отношений, существующим и потенциальным совместным проектам в нефтегазовой отрасли, агропромышленной сфере, созданию транспортной инфраструктуры, строительству и атомной энергетике.Кроме того, на полях форума состоялся форум информационных агентств "Россия – Африка", где обсуждали роль средств массовой информации в российско-африканских отношениях.Все мероприятия деловой программы велись на четырех языках (английский, французский, арабский, португальский), которые являются официальными языками органов и учреждений Африканского союза.В ходе саммита и экономического форума "Россия – Африка" были подписаны 92 соглашения, контракта, меморандума о взаимопонимании. Общая сумма подписанных документов, информация о которых не является коммерческой тайной, составила 1,004 триллиона рублей. По отраслям наибольшее количество документов было подписано в области экспорта и внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества, высоких технологий, транспорта и логистики, добычи полезных ископаемых и геологоразведки, инвестиций и банковской деятельности.Среди наиболее значимых соглашений – Меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и Африканским союзом об основах взаимоотношений и сотрудничестве и Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Африканским союзом в области экономического сотрудничества."На полях" мероприятия состоялись двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Анголы, Гвинеи, Экваториальной Гвинеи, Кении, Демократической Республики Конго, Маврикия, Намибии, Нигерии, Руанды, Уганды, ЦАР, Эфиопии (была представлена премьер-министром) и ЮАР. В рамках саммита Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси приняли участие в рабочем завтраке с руководителями региональных организаций Африки.Владимир Путин также провел краткую встречу с руководителями ведущих африканских информационных агентств.В рамках культурной программы саммита состоялся торжественный прием от имени президента Российской Федерации. 24 октября супруги глав Африканских государств посетили Олимпийский парк, курорт "Роза Хутор". Вечером для участников и гостей состоялся гала-концерт звезд российского фигурного катания – ледовое шоу международного уровня, в котором были синтезированы фигурное катание, драматический театр, музыка, цирк и передовые сценографические технологии.По итогам саммита "Россия – Африка" участниками была принята итоговая декларация – документ, содержащий согласованные цели и задачи дальнейшего развития российско-африканского сотрудничества во всех его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Декларация закрепила новый диалоговый механизм – Форум российско-африканского партнерства. Его высшим органом определен саммит "Россия – Африка", который будет созываться один раз в три года. В период между саммитами планируется проводить в Российской Федерации ежегодные политические консультации министров иностранных дел Российской Федерации и африканских государств, являющихся действующим, предыдущим и будущим председателями Африканского союза. В декларации также отмечается обоюдная решимость России и стран Африки вывести это сотрудничество на новый уровень – отвечающий вызовам XXI века – когда возрастает значение обмена технологической продукцией, генерации и глобальной торговли знаниями и компетенциями.Второй саммит "Россия – Африка" пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие" 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге.В рамках него состоится экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка". Традиционно открытые дискуссии деловой программы мероприятия будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки. Учитывая широчайший спектр областей, которые покрывают российско-африканское взаимодействие, выходящих при этом за рамки экономики, было принято решение дополнить в 2023 году форум значительной гуманитарной составляющей.Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принята декларация-план действий на период 2023-2026 годов по приоритетным направлениям сотрудничества. Данный документ призван придать форме партнерства "Россия-Африка" долгосрочный характер, основанный на принципах обеспечения устойчивого развития и содействиям интеграционным процессам на континенте.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, африка, форум "россия — африка", африканский союз