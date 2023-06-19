https://ria.ru/20230619/afrika-1879165042.html

На саммите Россия — Африка примут план действий по сотрудничеству

На саммите Россия — Африка примут план действий по сотрудничеству - РИА Новости, 19.06.2023

На саммите Россия — Африка примут план действий по сотрудничеству

На саммите Россия — Африка предполагается принятие плана действий по приоритетным направлениям сотрудничества, заявил посол по особым поручениям МИД России,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:56

2023-06-19T14:56

2023-06-19T14:56

россия

африка

санкт-петербург

дмитрий песков

олег озеров

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 19 июн- РИА Новости. На саммите Россия — Африка предполагается принятие плана действий по приоритетным направлениям сотрудничества, заявил посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров. Второй саммит Россия-Африка состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля. "По итогам петербургской встречи (саммит Россия-Африка - ред.) предполагается принять декларацию-план действий на период 2023-2026 годов по приоритетным направлениям сотрудничества… Данный документ призван придать форме партнёрства "Россия-Африка" долгосрочный характер, основанный на принципах обеспечения устойчивого развития и содействиям интеграционным процессам на континенте", – сказал Озеров на круглом совете Совета Федерации "О развитии экспортного потенциала российских производителей товаров и услуг в контексте росийско-африканского сотрудничества". Список подтвердивших участие в саммите Россия-Африка внушительный, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230619/sammit-1879117020.html

https://ria.ru/20230617/otnosheniya-1878911921.html

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африка

санкт-петербург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африка, санкт-петербург, дмитрий песков, олег озеров, совет федерации рф, в мире