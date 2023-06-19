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На саммите Россия — Африка примут план действий по сотрудничеству - РИА Новости, 19.06.2023
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14:56 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/afrika-1879165042.html
На саммите Россия — Африка примут план действий по сотрудничеству
На саммите Россия — Африка примут план действий по сотрудничеству - РИА Новости, 19.06.2023
На саммите Россия — Африка примут план действий по сотрудничеству
На саммите Россия — Африка предполагается принятие плана действий по приоритетным направлениям сотрудничества, заявил посол по особым поручениям МИД России,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:56
2023-06-19T14:56
россия
африка
санкт-петербург
дмитрий песков
олег озеров
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 19 июн- РИА Новости. На саммите Россия — Африка предполагается принятие плана действий по приоритетным направлениям сотрудничества, заявил посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров. Второй саммит Россия-Африка состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля. "По итогам петербургской встречи (саммит Россия-Африка - ред.) предполагается принять декларацию-план действий на период 2023-2026 годов по приоритетным направлениям сотрудничества… Данный документ призван придать форме партнёрства "Россия-Африка" долгосрочный характер, основанный на принципах обеспечения устойчивого развития и содействиям интеграционным процессам на континенте", – сказал Озеров на круглом совете Совета Федерации "О развитии экспортного потенциала российских производителей товаров и услуг в контексте росийско-африканского сотрудничества". Список подтвердивших участие в саммите Россия-Африка внушительный, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230619/sammit-1879117020.html
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россия, африка, санкт-петербург, дмитрий песков, олег озеров, совет федерации рф, в мире
Россия, Африка, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Олег Озеров, Совет Федерации РФ, В мире
На саммите Россия — Африка примут план действий по сотрудничеству

МИД: на саммите Россия — Африка предполагается принятие плана действий по сотрудничеству

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСаммит "Россия — Африка"
Саммит Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Саммит "Россия — Африка". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн- РИА Новости. На саммите Россия — Африка предполагается принятие плана действий по приоритетным направлениям сотрудничества, заявил посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров.
Второй саммит Россия-Африка состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Песков заявил о продолжении диалога по Украине на саммите Россия — Африка
Вчера, 12:53
"По итогам петербургской встречи (саммит Россия-Африка - ред.) предполагается принять декларацию-план действий на период 2023-2026 годов по приоритетным направлениям сотрудничества… Данный документ призван придать форме партнёрства "Россия-Африка" долгосрочный характер, основанный на принципах обеспечения устойчивого развития и содействиям интеграционным процессам на континенте", – сказал Озеров на круглом совете Совета Федерации "О развитии экспортного потенциала российских производителей товаров и услуг в контексте росийско-африканского сотрудничества".
Список подтвердивших участие в саммите Россия-Африка внушительный, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Путин назвал развитие отношений со странами Африки приоритетом для России
17 июня, 18:41
 
РоссияАфрикаСанкт-ПетербургДмитрий ПесковОлег ОзеровСовет Федерации РФВ мире
 
 
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