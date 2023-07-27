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Ректор МГУ призвал Африку присоединиться к московскому рейтингу вузов

Ректор МГУ призвал Африку присоединиться к московскому рейтингу вузов - РИА Новости, 27.07.2023

Ректор МГУ призвал Африку присоединиться к московскому рейтингу вузов

Ректор МГУ Виктор Садовничий призвал университеты африканских стран присоединиться к московскому международному рейтингу "Три миссии университета". РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:26

2023-07-27T18:26

2023-07-27T18:26

санкт-петербург

виктор садовничий

форум "россия — африка"

образование - общество

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий призвал университеты африканских стран присоединиться к московскому международному рейтингу "Три миссии университета". Садовничий в четверг принял участие в сессии "Россия и Африка: перспективы развития межуниверситетского сотрудничества" в рамках второго саммита "Россия - Африка". "Рейтинг "Три миссии университета" создан 5 лет назад. Это миссия образования, миссия науки и миссия университета для общества... Я призываю африканские университеты стать участниками этой системы рейтинга. Она сейчас самая сильная в мире", - сказал ректор МГУ. Он напомнил, что последний рейтинг "Три миссии университета" охватил 1800 университетов мира. Московский международный рейтинг вузов "Три миссии университета" предусматривает ранжирование участников этого рейтинга по качеству образования, уровню научной работы, а также по вкладу университетов в жизнь общества. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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санкт-петербург, виктор садовничий, форум "россия — африка", образование - общество, общество