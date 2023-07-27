Путин продолжит серию двусторонних встреч с лидерами стран Африки
Путин в Петербурге продолжит серию двусторонних встреч с лидерами стран Африки
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг продолжит серию двусторонних встреч с лидерами и представителями стран Африки, которые прибывают в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия-Африка", он также посетит пленарное заседание экономического и гуманитарного форума, а вечером для почётных гостей состоится торжественный приём от имени главы российского государства.
Деловой форум
Ко второму саммиту "Россия-Африка" по традиции приурочено проведение экономического и гуманитарного форума, пленарное заседание которого запланировано на четверг. Как рассказал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, форум соберёт руководителей крупнейших российских и африканских компаний, представителей государственных структур, СМИ и гражданского общества, а также ведущих экспертов и учёных.
На форум приглашён большой пул российских и африканских предпринимателей, представляющих такие сектора экономики, как промышленность и металлургия, геологоразведка и добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы и страхование, телекоммуникации и инфраструктура, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика.
В пленарном заседании форума вместе с Путиным примет участие председатель Афросоюза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани. По итогам форума ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных документов, меморандумов и коммерческих контрактов.
Двусторонние встречи
До пленарного заседания форума Путин проведёт отдельную встречу с Ассумани и председателем комиссии Африканского союза (АС) Мусой Факи Махаматом.
Ассумани уже был в Северной столице в июне - в составе делегации африканских президентов, которая приезжала для обсуждений с Путиным своей мирной инициативы по урегулированию кризиса на Украине. В мирную инициативу входят ЮАР, Замбия, Сенегал, Конго, Уганда, Египет и Коморские острова, председательствующие в Африканском союзе.
Как ранее сообщал замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников, Россия и Мозамбик имеют хорошие перспективы для взаимодействия в сфере геологоразведки и добычи нефти и газа, российские компании также готовы взаимодействовать c компаниями Мозамбика в сфере возобновляемой энергетики. Как следовало из опубликованных за несколько дней до саммита документов на официальном портале правовой информации, Россия намерена подписать соглашения о сотрудничестве по мирному атому с Бурунди и Зимбабве.
В четверг днем глава российского государства также встретится с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени. Среди перспективных областей сотрудничества России и Уганды – энергетика, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, научно-образовательная сфера, телекоммуникации, кибербезопасность, сельское хозяйство. На различных уровнях обсуждаются проекты, связанные с кооперацией в сфере использования ядерных технологий для медицины и в сельском хозяйстве, а также инициативы по будущему взаимодействию в запуске угандийского спутника на орбиту Земли.
В графике российского лидера есть и встреча с президентом Эритреи Исайясой Афеворки. Последние переговоры лидеров прошли в конце мая в столице России, тогда Путин заявил, что Москва и Асмэра намерены подписать ряд межправительственных соглашений, у стран неплохие перспективы сотрудничества по многим направлениям.
В частности, Эритрея выражала заинтересованность в развитии связей с автомобильными заводами "Урал" и КАМАЗ.
Кроме двусторонних встреч у Путина в четверг запланирован рабочий завтрак с руководителями ведущих региональных организаций африканских стран, сообщал помощник президента России Дмитрий Ушаков. В мероприятии примут участие представители Африканского союза, Восточноафриканского сообщества, Сообщества развития Юга Африки, Общего рынка Восточной и Южной Африки, Межправительственной организации по развитию, Нового партнерства для развития Африки, Африканского экспортно-импортного банка. Участие в нем также примет председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, который расскажет о планах по углублению Евразийского экономического союза со странами и интеграционными объединениями Африки.
Вечером запланирована торжественная церемония встречи делегаций африканских стран, которые будут прибывать непосредственно на саммит "Россия-Африка". Также состоится торжественный приём от имени президента России.