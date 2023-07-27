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Путин рассказал об усилиях по предотвращению продовольственного кризиса

Путин рассказал об усилиях по предотвращению продовольственного кризиса - РИА Новости, 27.07.2023

Путин рассказал об усилиях по предотвращению продовольственного кризиса

РФ прикладывает максимум усилий для предотвращения продовольственного кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:20

2023-07-27T13:20

2023-07-27T13:20

владимир путин

россия

в мире

форум "россия — африка"

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. РФ прикладывает максимум усилий для предотвращения продовольственного кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы стремимся активно участвовать в формировании более справедливой системы распределения ресурсов, прикладываем максимум усилий для предотвращения глобального продовольственного кризиса", - сказал Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

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владимир путин, россия, в мире, форум "россия — африка", экономика