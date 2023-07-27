https://ria.ru/20230727/optimizm-1886725546.html

Путин заявил об оптимизме, говоря об отношениях с Африкой

Путин заявил об оптимизме, говоря об отношениях с Африкой - РИА Новости, 27.07.2023

Путин заявил об оптимизме, говоря об отношениях с Африкой

Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, они опираются на прочные узы дружбы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T20:57

2023-07-27T20:57

2023-07-27T21:07

форум "россия — африка"

россия

экономика

владимир путин

африка

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886587802_0:0:3295:1854_1920x0_80_0_0_dd6f8ad2acc7d09b6082e69a1b9bc0a4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, они опираются на прочные узы дружбы, заявил президент РФ Владимир Путин."С оптимизмом смотрим в будущее, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи", - сказал Путин на торжественном обеде для почетных гостей саммита "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

россия

африка

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

форум "россия — африка", россия, экономика, владимир путин, африка, санкт-петербург