https://ria.ru/20230727/maket-1886721008.html

РПЦ на форуме представила макет храмового комплекса для столицы Уганды

РПЦ на форуме представила макет храмового комплекса для столицы Уганды - РИА Новости, 27.07.2023

РПЦ на форуме представила макет храмового комплекса для столицы Уганды

Патриарший экзархат Африки представил макет духовно-просветительского центра культуры, науки и искусства для столицы Уганды Кампалы на форуме “Россия - Африка”, РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T20:24

2023-07-27T20:24

2023-07-27T20:24

религия

африка

кения

мархи

русская православная церковь

санкт-петербург

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Патриарший экзархат Африки представил макет духовно-просветительского центра культуры, науки и искусства для столицы Уганды Кампалы на форуме “Россия - Африка”, передает корреспондент РИА Новости. Храмовый комплекс, сообщается на стенде экзархата, предполагается для размещения близ Кампалы. Он включает в себя размещенные на огороженной территории колокольню, храм, резиденцию экзарха, дом для духовенства и храмовых служащих, хозяйственный корпус. В макете предусмотрены также общественно-просветительская зона с парком, площадью, гостиницей и зданием Русского дома – Российского центра науки и культуры. Макет разработал Центр классической и традиционной архитектуры МАРХИ совместно с архитектурно-художественными мастерскими Данилова монастыря. Патриарший экзархат Африки Русской православной церкви (РПЦ) опекает два детских приюта в Кении с момента своего создания, сказал ранее на форуме Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачёв) на форуме “Россия-Африка”. За полтора года своего существования, заявил ранее на пленарном заседании форума патриарх Московский и всея Руси Кирилл, экзархат открыл более 200 приходов в 25 странах. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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африка, кения, мархи, русская православная церковь, санкт-петербург, форум "россия — африка"