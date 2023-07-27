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Глава МИД Уганды допустил, что африканские лидеры могут посетить Киев - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 27.07.2023 (обновлено: 16:47 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/lidery-1886663549.html
Глава МИД Уганды допустил, что африканские лидеры могут посетить Киев
Глава МИД Уганды допустил, что африканские лидеры могут посетить Киев - РИА Новости, 27.07.2023
Глава МИД Уганды допустил, что африканские лидеры могут посетить Киев
Африканские лидеры рассматривают возможность повторного визита в Киев для дальнейших переговоров по поводу африканской мирной инициативы, но не планируют делать РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:39
2023-07-27T16:47
специальная военная операция на украине
киев
уганда
экономика
форум "россия — африка"
санкт-петербург
сирил рамафоса
маки салл
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Африканские лидеры рассматривают возможность повторного визита в Киев для дальнейших переговоров по поводу африканской мирной инициативы, но не планируют делать это на обратном пути из Санкт-Петербурга, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго."Мы специально приехали сюда на саммит Россия-Африка, и мы вернемся в свои столицы, и будем надеяться, что продолжим взаимодействие друг с другом, и мы снова запланируем, надеюсь, ответный визит для достижения той же цели" – сказал Одонго, отвечая на вопрос о возможном повторном посещении Киева.В июне президент РФ Владимир Путин провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Делегация прибыла в Петербург из Киева, где до того встречалась с Владимиром Зеленским.Африканская делегация выступала от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР, в нее также вошел председатель Африканского союза. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230719/ukraina-1884998254.html
киев
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киев, уганда, экономика, форум "россия — африка", санкт-петербург, сирил рамафоса, маки салл, владимир путин, африканский союз
Специальная военная операция на Украине, Киев, Уганда, Экономика, Форум "Россия — Африка", Санкт-Петербург, Сирил Рамафоса, Маки Салл, Владимир Путин, Африканский союз
Глава МИД Уганды допустил, что африканские лидеры могут посетить Киев

Глава МИД Уганды Одонго: лидеры Африки могут посетить Киев для обсуждения мирного плана

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Африканские лидеры рассматривают возможность повторного визита в Киев для дальнейших переговоров по поводу африканской мирной инициативы, но не планируют делать это на обратном пути из Санкт-Петербурга, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго.
"Мы специально приехали сюда на саммит Россия-Африка, и мы вернемся в свои столицы, и будем надеяться, что продолжим взаимодействие друг с другом, и мы снова запланируем, надеюсь, ответный визит для достижения той же цели" – сказал Одонго, отвечая на вопрос о возможном повторном посещении Киева.
В июне президент РФ Владимир Путин провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Делегация прибыла в Петербург из Киева, где до того встречалась с Владимиром Зеленским.
Африканская делегация выступала от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР, в нее также вошел председатель Африканского союза. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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19 июля, 10:12
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУгандаЭкономикаФорум "Россия — Африка"Санкт-ПетербургСирил РамафосаМаки СаллВладимир ПутинАфриканский союз
 
 
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