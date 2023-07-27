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Глава МИД Уганды допустил, что африканские лидеры могут посетить Киев

Глава МИД Уганды допустил, что африканские лидеры могут посетить Киев - РИА Новости, 27.07.2023

Глава МИД Уганды допустил, что африканские лидеры могут посетить Киев

Африканские лидеры рассматривают возможность повторного визита в Киев для дальнейших переговоров по поводу африканской мирной инициативы, но не планируют делать РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:39

2023-07-27T16:39

2023-07-27T16:47

специальная военная операция на украине

киев

уганда

экономика

форум "россия — африка"

санкт-петербург

сирил рамафоса

маки салл

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Африканские лидеры рассматривают возможность повторного визита в Киев для дальнейших переговоров по поводу африканской мирной инициативы, но не планируют делать это на обратном пути из Санкт-Петербурга, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго."Мы специально приехали сюда на саммит Россия-Африка, и мы вернемся в свои столицы, и будем надеяться, что продолжим взаимодействие друг с другом, и мы снова запланируем, надеюсь, ответный визит для достижения той же цели" – сказал Одонго, отвечая на вопрос о возможном повторном посещении Киева.В июне президент РФ Владимир Путин провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Делегация прибыла в Петербург из Киева, где до того встречалась с Владимиром Зеленским.Африканская делегация выступала от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР, в нее также вошел председатель Африканского союза. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230719/ukraina-1884998254.html

киев

уганда

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киев, уганда, экономика, форум "россия — африка", санкт-петербург, сирил рамафоса, маки салл, владимир путин, африканский союз