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Путин провел встречу с лидером Бурунди

Путин провел встречу с лидером Бурунди - РИА Новости, 27.07.2023

Путин провел встречу с лидером Бурунди

Владимир Путин встретился с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимие, глава российского государства отметил "активизацию политических контактов" между странами... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:42

2023-07-27T15:42

2023-07-27T16:42

бурунди

экономика

форум "россия — африка"

россия

анна попова

санкт-петербург

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин встретился с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимие, глава российского государства отметил "активизацию политических контактов" между странами в этом году."Имеются хорошие перспективы для наращивания нашего партнерства. Мы расширяем договорно-правовую базу наших связей, на полях саммита с бурундийской стороной планируется (подписать. — Прим. ред.) документы в сфере атомной энергетики, здравоохранения, юстиции, в сфере труда", — заявил Путин на полях саммита Россия — Африка.Президент напомнил, что в прошлом году дипломатическим отношениям двух государств исполнилось 60 лет."В марте ваш министр иностранных дел провел переговоры в Сочи, а в мае господин Лавров, министр иностранных дел России, стал первым главой внешнеполитического ведомства нашей страны, посетившим Бурунди", — заметил Путин.По его словам, Россия рассматривает Бурунди "как надежного партнера и надежных наших друзей на африканском континенте". "Хочу отметить, что подходы России и Бурунди по большинству международных проблем очень близки. Мы благодарны за поддержку российских инициатив на многосторонних площадках, настроены, разумеется, на дальнейшее конструктивное взаимодействие с вами прежде всего на площадке ООН", — добавил президент.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

бурунди

россия

санкт-петербург

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бурунди, экономика, форум "россия — африка", россия, анна попова, санкт-петербург, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)