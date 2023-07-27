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На форум Россия — Африка прибыли делегации почти всех стран континента

На форум Россия — Африка прибыли делегации почти всех стран континента - РИА Новости, 27.07.2023

На форум Россия — Африка прибыли делегации почти всех стран континента

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рад тому, что в Россию прибыли делегации почти из всех стран Африки, по его словам, такой состав участников саммита... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T21:36

2023-07-27T21:36

2023-07-27T21:36

россия

африка

санкт-петербург

владимир путин

форум "россия — африка"

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рад тому, что в Россию прибыли делегации почти из всех стран Африки, по его словам, такой состав участников саммита свидетельствует о желании углублять контакты. "Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители органов африканских интеграционных объединений. Столь представительный состав участников, собравшихся в нашей Северной столице, как мы называем Петербург, убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств континента расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты", - сказал Путин на торжественном приеме для почетных гостей саммита "Россия - Африка" . Он добавил, что это также является реальным подтверждением общих намерений вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень во всех ключевых сферах, и саммит призван содействовать этому. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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