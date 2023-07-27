https://ria.ru/20230727/filmy-1886743000.html

Омбудсмен призвала больше показывать фильмы с фестиваля "Время героев"

Омбудсмен призвала больше показывать фильмы с фестиваля "Время героев" - РИА Новости, 27.07.2023

Омбудсмен призвала больше показывать фильмы с фестиваля "Время героев"

Высочайшая миссия фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" заключается в том, что он дает каждому возможность увидеть настоящих героев сегодняшнего РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T23:43

2023-07-27T23:43

2023-07-27T23:43

культура

казань

москва

краснодар

ирина волынец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854275334_0:17:3144:1786_1920x0_80_0_0_eb9de29861fd7de7e8c092d9d8cfb4d6.jpg

КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Высочайшая миссия фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" заключается в том, что он дает каждому возможность увидеть настоящих героев сегодняшнего дня, и эти фильмы должны быть показаны на всех телеканалах, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на закрытии фестиваля. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Казани 25 июля. Зрителям были представлены 15 лучших фильмов о героях специальной военной операции, состоялись встречи с авторами кинолент, круглые столы, дискуссии. "Высочайшая миссия фестиваля документального кино "Время героев" заключается в том, что у каждого из нас есть возможность увидеть настоящих героев сегодняшнего дня. Это мужественные, сильные, красивые во всех смыслах этого слова люди, которые жертвуют своей жизнью, готовы отдать ее за то, чтобы у каждого ребенка нашей страны было право на жизнь. Неотъемлемое право каждого человека на жизнь нам теперь снова приходится отвоевывать кровью", - сказала Волынец. Детский омбудсмен Татарстана отметила, что журналисты и кинодокументалисты вносят не меньший вклад в нашу общую победу, чем те, кто воюет с оружием в руках на передовой. "И конечно же, каждый фильм должен быть показан по все федеральным каналам неоднократно. Абсолютно каждый должен увидеть то, что увидели мы", - подчеркнула она, добавив, что в каждый из этих фильмов вложена душа. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проходил в Казани с 25 по 27 июля. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Кинофорум уже прошел в Москве и Краснодаре, после Казани его ждут в Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.

https://ria.ru/20230727/pravda-1886741620.html

казань

москва

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, москва, краснодар, ирина волынец