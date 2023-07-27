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Омбудсмен призвала больше показывать фильмы с фестиваля "Время героев"
Омбудсмен призвала больше показывать фильмы с фестиваля "Время героев" - РИА Новости, 27.07.2023
Омбудсмен призвала больше показывать фильмы с фестиваля "Время героев"
Высочайшая миссия фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" заключается в том, что он дает каждому возможность увидеть настоящих героев сегодняшнего РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T23:43
2023-07-27T23:43
2023-07-27T23:43
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КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Высочайшая миссия фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" заключается в том, что он дает каждому возможность увидеть настоящих героев сегодняшнего дня, и эти фильмы должны быть показаны на всех телеканалах, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на закрытии фестиваля. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Казани 25 июля. Зрителям были представлены 15 лучших фильмов о героях специальной военной операции, состоялись встречи с авторами кинолент, круглые столы, дискуссии. "Высочайшая миссия фестиваля документального кино "Время героев" заключается в том, что у каждого из нас есть возможность увидеть настоящих героев сегодняшнего дня. Это мужественные, сильные, красивые во всех смыслах этого слова люди, которые жертвуют своей жизнью, готовы отдать ее за то, чтобы у каждого ребенка нашей страны было право на жизнь. Неотъемлемое право каждого человека на жизнь нам теперь снова приходится отвоевывать кровью", - сказала Волынец. Детский омбудсмен Татарстана отметила, что журналисты и кинодокументалисты вносят не меньший вклад в нашу общую победу, чем те, кто воюет с оружием в руках на передовой. "И конечно же, каждый фильм должен быть показан по все федеральным каналам неоднократно. Абсолютно каждый должен увидеть то, что увидели мы", - подчеркнула она, добавив, что в каждый из этих фильмов вложена душа. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проходил в Казани с 25 по 27 июля. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Кинофорум уже прошел в Москве и Краснодаре, после Казани его ждут в Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.
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казань, москва, краснодар, ирина волынец
Культура, Казань, Москва, Краснодар, Ирина Волынец
Омбудсмен призвала больше показывать фильмы с фестиваля "Время героев"
Омбудсмен Волынец: фильмы с фестиваля "Время героев" должны показывать на всех телеканалах
КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Высочайшая миссия фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" заключается в том, что он дает каждому возможность увидеть настоящих героев сегодняшнего дня, и эти фильмы должны быть показаны на всех телеканалах, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на закрытии фестиваля.
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Казани
25 июля. Зрителям были представлены 15 лучших фильмов о героях специальной военной операции, состоялись встречи с авторами кинолент, круглые столы, дискуссии.
"Высочайшая миссия фестиваля документального кино "Время героев" заключается в том, что у каждого из нас есть возможность увидеть настоящих героев сегодняшнего дня. Это мужественные, сильные, красивые во всех смыслах этого слова люди, которые жертвуют своей жизнью, готовы отдать ее за то, чтобы у каждого ребенка нашей страны было право на жизнь. Неотъемлемое право каждого человека на жизнь нам теперь снова приходится отвоевывать кровью", - сказала Волынец.
Детский омбудсмен Татарстана отметила, что журналисты и кинодокументалисты вносят не меньший вклад в нашу общую победу, чем те, кто воюет с оружием в руках на передовой.
"И конечно же, каждый фильм должен быть показан по все федеральным каналам неоднократно. Абсолютно каждый должен увидеть то, что увидели мы", - подчеркнула она, добавив, что в каждый из этих фильмов вложена душа.
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проходил в Казани с 25 по 27 июля. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Кинофорум уже прошел в Москве
и Краснодаре
, после Казани его ждут в Иркутске
, Санкт-Петербурге
, Волгограде
, Курске
и Грозном
.
Глава ОП Татарстана о фестивале "RT.Док: Время героев": Правда нужна всегда