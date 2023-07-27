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Фальков процитировал Манделу на сессии саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 27.07.2023
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17:57 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/falkov-1886688556.html
Фальков процитировал Манделу на сессии саммита "Россия — Африка"
Фальков процитировал Манделу на сессии саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 27.07.2023
Фальков процитировал Манделу на сессии саммита "Россия — Африка"
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая перед участниками второго саммита "Россия - Африка", процитировал слова бывшего президента ЮАР... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:57
2023-07-27T17:57
россия
юар
африка
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валерий фальков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая перед участниками второго саммита "Россия - Африка", процитировал слова бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы об образовании. Фальков в четверг принял участие в сессии "Россия и Африка: перспективы развития межуниверситетского сотрудничества" в рамках саммита "Россия - Африка". "Я позволю себе его (Нельсона Манделы - ред.) цитату воспроизвести буквально... (которая), мне кажется, очень уместна на старте нашего с вами мероприятия: "Образование - это великий двигатель развития личности. Именно благодаря образованию дочка крестьянина может стать врачом, сын шахтера - главой шахты, а ребенок сельскохозяйственных рабочих - президентом великой нации", - сказал глава Минобрнауки РФ. Фальков также призвал представителей вузов России и Африки помнить о роли и важности образовательного процесса. "Давайте не будем с вами забывать, что мы можем дать путевку в жизнь каждому, кто приходит к нам, и этот человек может изменить судьбу не только своей семьи, конкретного региона или города, став руководителем, мэром, но в наших руках - воспитать и дать образование тем, кто изменит судьбу нации, а возможно и мира", - отметил он. В ноябре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 июля Международным днем Нельсона Манделы в знак признания вклада бывшего президента Южной Африки в дело мира и свободы. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/vaktsiny-1886687057.html
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россия, юар, африка, нельсон мандела, валерий фальков, оон, форум "россия — африка"
Россия, ЮАР, Африка, Нельсон Мандела, Валерий Фальков, ООН, Форум "Россия — Африка"
Фальков процитировал Манделу на сессии саммита "Россия — Африка"

Фальков на саммите "Россия — Африка" процитировал слова Нельсона Манделы об образовании

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая перед участниками второго саммита "Россия - Африка", процитировал слова бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы об образовании.
Фальков в четверг принял участие в сессии "Россия и Африка: перспективы развития межуниверситетского сотрудничества" в рамках саммита "Россия - Африка".
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"Я позволю себе его (Нельсона Манделы - ред.) цитату воспроизвести буквально... (которая), мне кажется, очень уместна на старте нашего с вами мероприятия: "Образование - это великий двигатель развития личности. Именно благодаря образованию дочка крестьянина может стать врачом, сын шахтера - главой шахты, а ребенок сельскохозяйственных рабочих - президентом великой нации", - сказал глава Минобрнауки РФ.
Фальков также призвал представителей вузов России и Африки помнить о роли и важности образовательного процесса.
"Давайте не будем с вами забывать, что мы можем дать путевку в жизнь каждому, кто приходит к нам, и этот человек может изменить судьбу не только своей семьи, конкретного региона или города, став руководителем, мэром, но в наших руках - воспитать и дать образование тем, кто изменит судьбу нации, а возможно и мира", - отметил он.
В ноябре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 июля Международным днем Нельсона Манделы в знак признания вклада бывшего президента Южной Африки в дело мира и свободы.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РоссияЮАРАфрикаНельсон МанделаВалерий ФальковООНФорум "Россия — Африка"
 
 
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