https://ria.ru/20230727/falkov-1886688556.html

Фальков процитировал Манделу на сессии саммита "Россия — Африка"

Фальков процитировал Манделу на сессии саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 27.07.2023

Фальков процитировал Манделу на сессии саммита "Россия — Африка"

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая перед участниками второго саммита "Россия - Африка", процитировал слова бывшего президента ЮАР... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:57

2023-07-27T17:57

2023-07-27T17:57

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юар

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валерий фальков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая перед участниками второго саммита "Россия - Африка", процитировал слова бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы об образовании. Фальков в четверг принял участие в сессии "Россия и Африка: перспективы развития межуниверситетского сотрудничества" в рамках саммита "Россия - Африка". "Я позволю себе его (Нельсона Манделы - ред.) цитату воспроизвести буквально... (которая), мне кажется, очень уместна на старте нашего с вами мероприятия: "Образование - это великий двигатель развития личности. Именно благодаря образованию дочка крестьянина может стать врачом, сын шахтера - главой шахты, а ребенок сельскохозяйственных рабочих - президентом великой нации", - сказал глава Минобрнауки РФ. Фальков также призвал представителей вузов России и Африки помнить о роли и важности образовательного процесса. "Давайте не будем с вами забывать, что мы можем дать путевку в жизнь каждому, кто приходит к нам, и этот человек может изменить судьбу не только своей семьи, конкретного региона или города, став руководителем, мэром, но в наших руках - воспитать и дать образование тем, кто изменит судьбу нации, а возможно и мира", - отметил он. В ноябре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 июля Международным днем Нельсона Манделы в знак признания вклада бывшего президента Южной Африки в дело мира и свободы. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/vaktsiny-1886687057.html

https://ria.ru/20230727/memorandum-1886685963.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, юар, африка, нельсон мандела, валерий фальков, оон, форум "россия — африка"