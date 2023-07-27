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Минэнерго рассказало о поставках российского СПГ в Африку - РИА Новости, 27.07.2023
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23:40 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/eksport-1886742826.html
Минэнерго рассказало о поставках российского СПГ в Африку
Минэнерго рассказало о поставках российского СПГ в Африку - РИА Новости, 27.07.2023
Минэнерго рассказало о поставках российского СПГ в Африку
Запрос на поставку российского сжиженного газа (СПГ) есть у коллег из Африки, у России есть предложения для африканских коллег, ожидается, что в скором будущем... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T23:40
2023-07-27T23:40
экономика
россия
африка
северная африка
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
форум "россия — африка"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Запрос на поставку российского сжиженного газа (СПГ) есть у коллег из Африки, у России есть предложения для африканских коллег, ожидается, что в скором будущем экспорт СПГ в этот регион вырастет, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в интервью Российскому обществу "Знание" на полях саммита "Россия-Африка". "У коллег из Африки есть запрос на поставку СПГ. И это перспективное направление. Российская Федерация делает много шагов для того, чтобы занять достойную нишу рынка СПГ. И у нас есть предложения для африканских коллег, поэтому, мы надеемся, в скором будущем мы отфиксируем рост поставок СПГ на Африканский континент", - сказал Мочальников. Кроме того, замминистра обратил внимание, что по газовым проектам исторически Россия в основном присутствует в Северной Африке, а новые проекты связаны чаще с Центральной Африкой. Он анонсировал, что российские компании могут в скором времени "очень активно" заявить о своих проектах там. "Будем ждать их", - добавил Мочальников. Также он рассказал, что перспективными направлениями сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса между Россией и Африкой являются атомная энергетика, поставки энергоресурсов, в том числе топлива, использование российских технологий для добычи и разведки полезных ископаемых, не только на континенте, но и на шельфе. "У нас есть хорошие наработки по переработке и обогащению. Обязательно надо упомянуть угольную часть, потому что есть страны с хорошими запасами качественного угля. И поэтому грех не использовать этот ресурс как базовый, потому что возобновляемая энергетика то есть, то нет, а для того, чтобы это было надежно и доступно, должен кто-то трудиться в базе", - заключил замминистра. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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африка
северная африка
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экономика, россия, африка, северная африка, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), форум "россия — африка"
Экономика, Россия, Африка, Северная Африка, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Форум "Россия — Африка"
Минэнерго рассказало о поставках российского СПГ в Африку

Минэнерго: Россия рассчитывает на скорый рост поставок СПГ в Африку

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкГравитационная платформа по производству сжиженного газа
Гравитационная платформа по производству сжиженного газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Гравитационная платформа по производству сжиженного газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Запрос на поставку российского сжиженного газа (СПГ) есть у коллег из Африки, у России есть предложения для африканских коллег, ожидается, что в скором будущем экспорт СПГ в этот регион вырастет, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в интервью Российскому обществу "Знание" на полях саммита "Россия-Африка".
"У коллег из Африки есть запрос на поставку СПГ. И это перспективное направление. Российская Федерация делает много шагов для того, чтобы занять достойную нишу рынка СПГ. И у нас есть предложения для африканских коллег, поэтому, мы надеемся, в скором будущем мы отфиксируем рост поставок СПГ на Африканский континент", - сказал Мочальников.
Саммит Россия — Африка. День первый
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

Участники сессии Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

Алексей Салтыков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

Новые логистические маршруты Россия - Африка

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Участники обсудят широкий спектр тем.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники обсудят широкий спектр тем.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

Участники форума Россия - Африка

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

Гетахун Белете Мола, министр инноваций и технологий Федеративной Демократической Республики Эфиопия в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

Символика II Cаммита и форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 18
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

Подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между РЭЦ и Multi-Services Et Materiel Industriel SARL

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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14 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Предусмотрена и культурная программа.

Стенд Многонародная Россия в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Предусмотрена и культурная программа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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15 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Работает выставочная экспозиция.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Работает выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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16 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

Участники сессии Россия – Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

© РИА Новости / Илья Питалев
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17 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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18 из 18

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 18

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 18

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 18

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 18

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 18

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 18

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 18

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 18

Участники обсудят широкий спектр тем.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 18

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 18

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 18

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 18

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 18

Предусмотрена и культурная программа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 18

Работает выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 18

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
17 из 18

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18
Кроме того, замминистра обратил внимание, что по газовым проектам исторически Россия в основном присутствует в Северной Африке, а новые проекты связаны чаще с Центральной Африкой. Он анонсировал, что российские компании могут в скором времени "очень активно" заявить о своих проектах там.
"Будем ждать их", - добавил Мочальников.
Также он рассказал, что перспективными направлениями сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса между Россией и Африкой являются атомная энергетика, поставки энергоресурсов, в том числе топлива, использование российских технологий для добычи и разведки полезных ископаемых, не только на континенте, но и на шельфе.
"У нас есть хорошие наработки по переработке и обогащению. Обязательно надо упомянуть угольную часть, потому что есть страны с хорошими запасами качественного угля. И поэтому грех не использовать этот ресурс как базовый, потому что возобновляемая энергетика то есть, то нет, а для того, чтобы это было надежно и доступно, должен кто-то трудиться в базе", - заключил замминистра.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Россия получила в союзники целый континент
26 июля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияАфрикаСеверная АфрикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России)Форум "Россия — Африка"
 
 
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