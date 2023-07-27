https://ria.ru/20230727/eksport-1886742826.html

Минэнерго рассказало о поставках российского СПГ в Африку

Минэнерго рассказало о поставках российского СПГ в Африку - РИА Новости, 27.07.2023

Минэнерго рассказало о поставках российского СПГ в Африку

Запрос на поставку российского сжиженного газа (СПГ) есть у коллег из Африки, у России есть предложения для африканских коллег, ожидается, что в скором будущем... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T23:40

2023-07-27T23:40

2023-07-27T23:40

экономика

россия

африка

северная африка

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885432216_0:330:2730:1866_1920x0_80_0_0_618ac6e0e35743e912d7822bd4f937b1.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Запрос на поставку российского сжиженного газа (СПГ) есть у коллег из Африки, у России есть предложения для африканских коллег, ожидается, что в скором будущем экспорт СПГ в этот регион вырастет, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в интервью Российскому обществу "Знание" на полях саммита "Россия-Африка". "У коллег из Африки есть запрос на поставку СПГ. И это перспективное направление. Российская Федерация делает много шагов для того, чтобы занять достойную нишу рынка СПГ. И у нас есть предложения для африканских коллег, поэтому, мы надеемся, в скором будущем мы отфиксируем рост поставок СПГ на Африканский континент", - сказал Мочальников. Кроме того, замминистра обратил внимание, что по газовым проектам исторически Россия в основном присутствует в Северной Африке, а новые проекты связаны чаще с Центральной Африкой. Он анонсировал, что российские компании могут в скором времени "очень активно" заявить о своих проектах там. "Будем ждать их", - добавил Мочальников. Также он рассказал, что перспективными направлениями сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса между Россией и Африкой являются атомная энергетика, поставки энергоресурсов, в том числе топлива, использование российских технологий для добычи и разведки полезных ископаемых, не только на континенте, но и на шельфе. "У нас есть хорошие наработки по переработке и обогащению. Обязательно надо упомянуть угольную часть, потому что есть страны с хорошими запасами качественного угля. И поэтому грех не использовать этот ресурс как базовый, потому что возобновляемая энергетика то есть, то нет, а для того, чтобы это было надежно и доступно, должен кто-то трудиться в базе", - заключил замминистра. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

россия

африка

северная африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, африка, северная африка, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), форум "россия — африка"