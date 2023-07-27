https://ria.ru/20230727/donbass-1886150040.html

День памяти детей – жертв войны в Донбассе

День памяти детей – жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2023

День памяти детей – жертв войны в Донбассе

27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T01:26

2023-07-27T01:26

2023-07-27T01:27

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донецкая народная республика

дети

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27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. В результате внутриполитического кризиса на Украине в 2013-2014 годах, приведшего к государственному перевороту и приходу к власти прозападных и антироссийски настроенных политиков, начались массовые антиправительственные акции в южных и юго-восточных областях страны в конце февраля 2014 года. Националистическая и антироссийская риторика новой власти воспринималась жителями регионов как угроза для экономических и культурных связей с Россией, что привело к референдумам о независимости этих территорий. В результате референдумов в мае 2014 года образовались две новые народные республики – Донецкая (ДНР) и Луганская (ЛНР). (с 30 сентября 2022 года ДНР и ЛНР входят в состав Российской Федерации.) Начиная с 2014 года, когда республики Донбасса приняли решение объявить о своей независимости и взяли курс на воссоединение с Россией, не прекращаются артиллерийские обстрелы мирных городов ДНР и ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины и украинских националистов.С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на Украине, целью которой президент Российской Федерации Владимир Путин назвал "защиту людей, которые… подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 20 июля 2023 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых – 792. Ежегодно с 2016 года в память о погибших детях Донбасса в День защиты детей, 1 июня, проводится акция "Ангелы" при поддержке Общественной организации "Молодая Республика". За это время в акции приняли участие представители 20 стран мира (России, Германии, Италии, Франции, Греции и др.). В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов".Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей. В 2017 году мемориальный комплекс был дополнен памятной скульптурой "Детям Донбасса, детям войны". Ее эскиз был подготовлен школьниками из России и Европы и представляет собой мальчика, смотрящего в небо и прикрывающего собой младшую сестру. Композиция была выполнена российским скульптором Денисом Селезневым. Прототипами скульптурного портрета послужили 13-летний Кирилл Сидорюк и его 9-летняя сестра Таня, которую мальчик спас во время обстрела со стороны Украины в августе 2014 года ценой собственной жизни.В настоящее время планируется расширить мемориальный комплекс "Аллея Ангелов" – возле памятной плиты и арки в ближайшие месяцы должна появиться статуя ангела.Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и во многих городах России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, донбасс, донецкая народная республика, дети