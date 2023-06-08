https://ria.ru/20230608/ukraina-1876881873.html
Киевский режим окончательно стал террористическим, заявила Захарова
Киевский режим окончательно стал террористическим, заявила Захарова - РИА Новости, 08.06.2023
Киевский режим окончательно стал террористическим, заявила Захарова
Киевский режим за год окончательно превратился в террористический, заявила в эфире "Соловьев Live" официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:57
2023-06-08T10:57
2023-06-08T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
мария захарова
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киевский режим за год окончательно превратился в террористический, заявила в эфире "Соловьев Live" официальный представитель МИД России Мария Захарова. "На глазах у международного сообщества киевский режим за этот год окончательно превратился в режим террористический. Только есть еще одна очень важная деталь – международный. Потому что в их состав вооруженных сил входит огромное число иностранцев", - заявила она. "Во-вторых, как говорят все эксперты, управление идет вручную англосаксами – это Британия и США. В-третьих, вся политическая конструкция была разработана и внедрена из-за рубежа. В-четвертых, все материальное, финансовое, экономическое, техническое обоснование существования этого режима идет из-за рубежа", - сказала она. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876643337.html
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в мире, россия, украина, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Мария Захарова
Киевский режим окончательно стал террористическим, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: киевский режим окончательно превратился в террористический