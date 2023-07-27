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Гендиректор "Рособоронэкспорта" назвал долю Африки в портфеле заказов - РИА Новости, 27.07.2023
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09:55 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/dolya-1886533242.html
Гендиректор "Рособоронэкспорта" назвал долю Африки в портфеле заказов
Гендиректор "Рособоронэкспорта" назвал долю Африки в портфеле заказов - РИА Новости, 27.07.2023
Гендиректор "Рособоронэкспорта" назвал долю Африки в портфеле заказов
Доля африканских стран в портфеле оружейных экспортных заказов "Рособоронэкспорта" сегодня составляет почти 20%, этот показатель, как ожидается, вырастет после... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:55
2023-07-27T09:55
экономика
санкт-петербург
александр михеев
рособоронэкспорт
африка
форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Доля африканских стран в портфеле оружейных экспортных заказов "Рособоронэкспорта" сегодня составляет почти 20%, этот показатель, как ожидается, вырастет после саммита "Россия-Африка", сообщил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев на полях проходящего в Санкт-Петербурге саммита. "Портфель заказов компании держится на стабильно высоком уровне последних нескольких лет. Небольшие колебания его уровня обоснованы динамикой нашей работы – подписанными и исполненными контрактами. Доля африканских стран в нем сегодня приближается к 20%, при этом мы ждем роста этого показателя по результатам саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге", - сказал он. Михеев напомнил, что после первого саммита 2019 года в Сочи "Рособоронэкспорт" подписал более 150 контрактов с партнерами из Африки, портфель заказов пополнился за это время на 10 миллиардов долларов. В среднем портфель заказов "Рособоронэкспорта" в последние годы составляет порядка 50 миллиардов долларов.
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экономика, санкт-петербург, александр михеев, рособоронэкспорт, африка, форум
Экономика, Санкт-Петербург, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Африка, Форум
Гендиректор "Рособоронэкспорта" назвал долю Африки в портфеле заказов

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев: доля заказов Африки приближается к 20 процентам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Доля африканских стран в портфеле оружейных экспортных заказов "Рособоронэкспорта" сегодня составляет почти 20%, этот показатель, как ожидается, вырастет после саммита "Россия-Африка", сообщил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев на полях проходящего в Санкт-Петербурге саммита.
«
"Портфель заказов компании держится на стабильно высоком уровне последних нескольких лет. Небольшие колебания его уровня обоснованы динамикой нашей работы – подписанными и исполненными контрактами. Доля африканских стран в нем сегодня приближается к 20%, при этом мы ждем роста этого показателя по результатам саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге", - сказал он.
Михеев напомнил, что после первого саммита 2019 года в Сочи "Рособоронэкспорт" подписал более 150 контрактов с партнерами из Африки, портфель заказов пополнился за это время на 10 миллиардов долларов.
В среднем портфель заказов "Рособоронэкспорта" в последние годы составляет порядка 50 миллиардов долларов.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургАлександр МихеевРособоронэкспортАфрикаФорум
 
 
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