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Гендиректор "Рособоронэкспорта" назвал долю Африки в портфеле заказов

Гендиректор "Рособоронэкспорта" назвал долю Африки в портфеле заказов - РИА Новости, 27.07.2023

Гендиректор "Рособоронэкспорта" назвал долю Африки в портфеле заказов

Доля африканских стран в портфеле оружейных экспортных заказов "Рособоронэкспорта" сегодня составляет почти 20%, этот показатель, как ожидается, вырастет после... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T09:55

2023-07-27T09:55

2023-07-27T09:55

экономика

санкт-петербург

александр михеев

рособоронэкспорт

африка

форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Доля африканских стран в портфеле оружейных экспортных заказов "Рособоронэкспорта" сегодня составляет почти 20%, этот показатель, как ожидается, вырастет после саммита "Россия-Африка", сообщил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев на полях проходящего в Санкт-Петербурге саммита. "Портфель заказов компании держится на стабильно высоком уровне последних нескольких лет. Небольшие колебания его уровня обоснованы динамикой нашей работы – подписанными и исполненными контрактами. Доля африканских стран в нем сегодня приближается к 20%, при этом мы ждем роста этого показателя по результатам саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге", - сказал он. Михеев напомнил, что после первого саммита 2019 года в Сочи "Рособоронэкспорт" подписал более 150 контрактов с партнерами из Африки, портфель заказов пополнился за это время на 10 миллиардов долларов. В среднем портфель заказов "Рособоронэкспорта" в последние годы составляет порядка 50 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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экономика, санкт-петербург, александр михеев, рособоронэкспорт, африка, форум