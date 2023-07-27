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Делегация Совфеда планирует участвовать в Парламентском форуме БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 27.07.2023
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12:10 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/briks-1886569661.html
Делегация Совфеда планирует участвовать в Парламентском форуме БРИКС в ЮАР
Делегация Совфеда планирует участвовать в Парламентском форуме БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 27.07.2023
Делегация Совфеда планирует участвовать в Парламентском форуме БРИКС в ЮАР
Делегация Совета Федерации планирует принять участие в Парламентском форуме БРИКС 27-29 сентября в ЮАР, следует из плана поездок делегаций палаты на... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:10
2023-07-27T12:10
в мире
юар
брикс
совет федерации рф
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Делегация Совета Федерации планирует принять участие в Парламентском форуме БРИКС 27-29 сентября в ЮАР, следует из плана поездок делегаций палаты на август-сентябрь (есть в распоряжении РИА Новости). Девятый парламентский форум БРИКС пройдет 27-29 сентября очно, говорится в плане мероприятий БРИКС на сайте организации. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2024 году председательство в объединении переходит к России. Сейчас эти полномочия у ЮАР.
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в мире, юар, брикс, совет федерации рф
В мире, ЮАР, БРИКС, Совет Федерации РФ
Делегация Совфеда планирует участвовать в Парламентском форуме БРИКС в ЮАР

Делегация Совфеда 27-29 сентября планирует участвовать в Парламентском форуме БРИКС в ЮАР

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Символика БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Делегация Совета Федерации планирует принять участие в Парламентском форуме БРИКС 27-29 сентября в ЮАР, следует из плана поездок делегаций палаты на август-сентябрь (есть в распоряжении РИА Новости).
Девятый парламентский форум БРИКС пройдет 27-29 сентября очно, говорится в плане мероприятий БРИКС на сайте организации. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2024 году председательство в объединении переходит к России. Сейчас эти полномочия у ЮАР.
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