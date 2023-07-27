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Биография Мохамеда Базума - РИА Новости, 27.07.2023
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12:27 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/bazum-1886576808.html
Биография Мохамеда Базума
Биография Мохамеда Базума - РИА Новости, 27.07.2023
Биография Мохамеда Базума
Политический и дипломатический деятель Нигера Мохамед Базум (Mohamed Bazoum) родился 1 января 1960 года в небольшом населенном пункте Билабрин (округ Нгигми,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:27
2023-07-27T12:27
справки
нигер
мохамед базум
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Политический и дипломатический деятель Нигера Мохамед Базум (Mohamed Bazoum) родился 1 января 1960 года в небольшом населенном пункте Билабрин (округ Нгигми, область Диффа, юго-восток Нигера).В 1984 году окончил отделение литературы и гуманитарных наук философского факультета Университета Дакара (Сенегал). Получил степень магистра политической философии, продолжил обучение в аспирантуре по направлению "логика и эпистемология". В 1984-1991 годах Мохамед Базум преподавал философию в школах городов Тахуа и Маради.Присоединился к профсоюзной деятельности Национального союза учителей Нигера (SNEN), а затем – к исполнительному органу Профсоюза рабочих Нигера (USTN). В 1991 году представлял его на общенациональной конференции, по итогам которой в 1993 году в стране были впервые проведены многопартийные парламентские и президентские выборы, в которых участвовало несколько претендентов. В декабре 1990 года Мохамед Базум стал одним из основателей Партии за демократию и социализм Нигера (PNDS). В 2013 году стал ее председателем. В 1991-1993 годах занимал пост государственного секретаря при министре иностранных дел и сотрудничества (в переходном правительстве Амаду Шейффу). Базум также четырежды избирался депутатом (1993, 2004, 2011 и 2016) в Национальное собрание (парламент) от специального избирательного округа Тескер (Зиндер), несколько раз – вице-президентом Национального собрания и председателем парламентской группы PNDS-Tarayya.В 1995-1996 годах и в 2011-2015 годах был министром иностранных дел Нигера.В 2016-2020 годах был государственным министром и министром внутренних дел общественной безопасности, децентрализации и по делам традиций и религий.31 марта 2019 года был назначен кандидатом от PNDS-Tarayya на президентских выборах в Нигерии в 2020 году, ушел из правительства, чтобы баллотироваться в президенты. В его предвыборную программу входили планы по инфраструктурному развитию Нигера, демократизации общественной жизни, а также обещание сосредоточить внимание на национальной безопасности и доступности образования, особенно для женщин. В феврале 2021 года Мохамед Базум одержал победу во втором туре президентских выборов, набрал 55% голосов. 2 апреля 2021 года Мохамед Базум официально вступил в должность президента Нигера. 26 июля 2023 года военные в столице Нигера городе Ниамее окружили дворец президента страны. Солдаты президентской гвардии заблокировали офис Мохамеда Базума и его резиденцию. Офис Базума заявил, что армия не поддержала антигосударственный мятеж военных и выдвинула им ультиматум. По данным СМИ, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.27 июля 2023 года нигерские военные заявили, что свергли президента Мохамеда Базума. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, нигер, мохамед базум
Справки, Нигер, Мохамед Базум

Биография Мохамеда Базума

© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOПрезидент Нигера Мохамед Базум в президентском дворце в Ниамее
Президент Нигера Мохамед Базум в президентском дворце в Ниамее - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
Президент Нигера Мохамед Базум в президентском дворце в Ниамее
Читать ria.ru в
Политический и дипломатический деятель Нигера Мохамед Базум (Mohamed Bazoum) родился 1 января 1960 года в небольшом населенном пункте Билабрин (округ Нгигми, область Диффа, юго-восток Нигера).
В 1984 году окончил отделение литературы и гуманитарных наук философского факультета Университета Дакара (Сенегал). Получил степень магистра политической философии, продолжил обучение в аспирантуре по направлению "логика и эпистемология".
В 1984-1991 годах Мохамед Базум преподавал философию в школах городов Тахуа и Маради.
Присоединился к профсоюзной деятельности Национального союза учителей Нигера (SNEN), а затем – к исполнительному органу Профсоюза рабочих Нигера (USTN). В 1991 году представлял его на общенациональной конференции, по итогам которой в 1993 году в стране были впервые проведены многопартийные парламентские и президентские выборы, в которых участвовало несколько претендентов.
В декабре 1990 года Мохамед Базум стал одним из основателей Партии за демократию и социализм Нигера (PNDS). В 2013 году стал ее председателем.
В 1991-1993 годах занимал пост государственного секретаря при министре иностранных дел и сотрудничества (в переходном правительстве Амаду Шейффу).
Базум также четырежды избирался депутатом (1993, 2004, 2011 и 2016) в Национальное собрание (парламент) от специального избирательного округа Тескер (Зиндер), несколько раз – вице-президентом Национального собрания и председателем парламентской группы PNDS-Tarayya.
В 1995-1996 годах и в 2011-2015 годах был министром иностранных дел Нигера.
В 2016-2020 годах был государственным министром и министром внутренних дел общественной безопасности, децентрализации и по делам традиций и религий.
31 марта 2019 года был назначен кандидатом от PNDS-Tarayya на президентских выборах в Нигерии в 2020 году, ушел из правительства, чтобы баллотироваться в президенты. В его предвыборную программу входили планы по инфраструктурному развитию Нигера, демократизации общественной жизни, а также обещание сосредоточить внимание на национальной безопасности и доступности образования, особенно для женщин. В феврале 2021 года Мохамед Базум одержал победу во втором туре президентских выборов, набрал 55% голосов.
2 апреля 2021 года Мохамед Базум официально вступил в должность президента Нигера.
26 июля 2023 года военные в столице Нигера городе Ниамее окружили дворец президента страны. Солдаты президентской гвардии заблокировали офис Мохамеда Базума и его резиденцию. Офис Базума заявил, что армия не поддержала антигосударственный мятеж военных и выдвинула им ультиматум. По данным СМИ, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.
27 июля 2023 года нигерские военные заявили, что свергли президента Мохамеда Базума.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиНигерМохамед Базум
 
 
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