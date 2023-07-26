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СМИ: оцепление вокруг дворца президента Нигера сняли - РИА Новости, 26.07.2023
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14:26 26.07.2023 (обновлено: 15:12 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/otseplenie-1886386071.html
СМИ: оцепление вокруг дворца президента Нигера сняли
СМИ: оцепление вокруг дворца президента Нигера сняли - РИА Новости, 26.07.2023
СМИ: оцепление вокруг дворца президента Нигера сняли
Оцепление вокруг дворца президента Нигера Мохамеда Базума было снято, движение гражданских автомобилей возобновлено, сообщает радиостанция RFI. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:26
2023-07-26T15:12
нигер
ниамей
франция
мохамед базум
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Оцепление вокруг дворца президента Нигера Мохамеда Базума было снято, движение гражданских автомобилей возобновлено, сообщает радиостанция RFI. "Эти меры (блокирование здания дворца - ред), введенные к 5.30 (7.30 мск) по местному времени, были отменены к 7.30 (9.30 мск), и с тех пор гражданские автомобили беспрепятственно проезжают по проспекту, который пролегает вдоль здания", - говорится в сообщении радиостанции. Открыт ли доступ в само здание, не уточняется. Ранее сообщалось, что военные окружили в столице Нигера городе Ниамее окружили дворец президента страны Мохамеда Базума. Солдаты президентской гвардии заблокировали как офис Базума, так и его резиденцию. При этом обстановка в районе президентского дворца оставалась спокойной, стрельбы не было слышно. Базум был избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции, отмечает агентство Франс Пресс.
https://ria.ru/20230715/napadenie-1884413747.html
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нигер, ниамей, франция, мохамед базум
Нигер, Ниамей, Франция, Мохамед Базум
СМИ: оцепление вокруг дворца президента Нигера сняли

RFI: военные сняли оцепление вокруг дворца президента Нигера Мохамеда Базума

© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOВоеннослужащие армии Нигера
Военнослужащие армии Нигера - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
Военнослужащие армии Нигера. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Оцепление вокруг дворца президента Нигера Мохамеда Базума было снято, движение гражданских автомобилей возобновлено, сообщает радиостанция RFI.
"Эти меры (блокирование здания дворца - ред), введенные к 5.30 (7.30 мск) по местному времени, были отменены к 7.30 (9.30 мск), и с тех пор гражданские автомобили беспрепятственно проезжают по проспекту, который пролегает вдоль здания", - говорится в сообщении радиостанции.
Открыт ли доступ в само здание, не уточняется.
Ранее сообщалось, что военные окружили в столице Нигера городе Ниамее окружили дворец президента страны Мохамеда Базума. Солдаты президентской гвардии заблокировали как офис Базума, так и его резиденцию. При этом обстановка в районе президентского дворца оставалась спокойной, стрельбы не было слышно.
Базум был избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции, отмечает агентство Франс Пресс.
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НигерНиамейФранцияМохамед Базум
 
 
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