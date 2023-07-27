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АвтоВАЗ намерен возобновить производство Lada в Египте

АвтоВАЗ намерен возобновить производство Lada в Египте - РИА Новости, 27.07.2023

АвтоВАЗ намерен возобновить производство Lada в Египте

"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте, сообщил президент компании Максим Соколов, выступая на сессии форума "Россия -... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:56

2023-07-27T14:56

2023-07-27T15:06

экономика

египет

автоваз

авто

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте, сообщил президент компании Максим Соколов, выступая на сессии форума "Россия - Африка"."Наша основная задача сейчас - возобновление и дальнейшее развитие этого совместно проекта, и в том числе мы рассчитываем, что Египет - компания Al Amal - может стать таким транспортно-логистическим хабом для всего африканского континента", - сказал он, говоря о производстве машин Lada на этом заводе.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

египет

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экономика, египет, автоваз, авто, форум "россия — африка"