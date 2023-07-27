https://ria.ru/20230727/afrika-1886722382.html

Львова-Белова рассказала о проблемах в оказании помощи африканским детям

Львова-Белова рассказала о проблемах в оказании помощи африканским детям - РИА Новости, 27.07.2023

Львова-Белова рассказала о проблемах в оказании помощи африканским детям

Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка, начав работу по помощи детям в Африке, столкнулся с рядом проблем, в числе которых детская... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T20:37

2023-07-27T20:37

2023-07-27T21:09

россия

африка

бурунди

мария львова-белова

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка, начав работу по помощи детям в Африке, столкнулся с рядом проблем, в числе которых детская смертность от голода, недостаточный уровень развития медицины, отсутствие школ, а также большое число сирот, рассказала РИА Новости на саммите "Россия - Африка" детский омбудсмен Мария Львова-Белова. "Мы, конечно, когда начали эту тему (права ребенка в Африке - ред.) изучать, поняли, что есть ряд проблем, серьезных проблем. Во-первых, это, конечно, голод. Мы знаем, что 30% детей в Бурунди не доживают до пятилетнего возраста, потому что они умирают от недоедания. Есть проблемы, связанные с медициной. В ряде стран вообще нет детских больниц, есть только детские отделения во взрослых больницах", - сказала Львова-Белова. Она отметила также проблемы с образованием из-за отсутствия школ. "В ряде стран, например, есть гендерные неравенства, когда девочки не могут ходить в школу или это образование в церковно-приходских школах - буквально 1-2 года и они получают базовые знания математики,… (учатся) языку родному, чтению. И там еще большое количество детей-сирот. Мы знаем, что в джунглях, когда происходят какие-то у них волнения, потом довольно большое количество остается без попечения взрослых и они вовлекаются в разный деструктив, какие-нибудь притоны, это и наркотики они распространяют, и сами употребляют. В общем, там много, конечно, того, над чем работать", - добавила уполномоченный. По ее словам, "тема Африки" в аппарате омбудсмена появилась несколько месяцев назад - после встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Президент поддержал, сказал что это важное направление. И всегда Россия поддерживает детей, которым трудно, вне зависимости от их национальности и места проживания", - подчеркнула Львова-Белова. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/siriya-1886717131.html

россия

африка

бурунди

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россия, африка, бурунди, мария львова-белова, владимир путин, форум "россия — африка"