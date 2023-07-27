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Пять стран Африки войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира - РИА Новости, 27.07.2023
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04:37 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/afrika-1886510970.html
Пять стран Африки войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира
Пять стран Африки войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира - РИА Новости, 27.07.2023
Пять стран Африки войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира
Подавляющее большинство африканских стран продемонстрировали в 2022 году устойчивый рост ВВП, и в ближайшие годы его темпы сохранятся на уровне около 4%, а пять РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T04:37
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африка
нигерия
юар
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подавляющее большинство африканских стран продемонстрировали в 2022 году устойчивый рост ВВП, и в ближайшие годы его темпы сохранятся на уровне около 4%, а пять государств континента войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира, говорится в докладе "Росконгресса" "Экономика Африки: скрытый потенциал и реальный рост", который имеется в распоряжении РИА Новости. "53 из 54 стран Африки продемонстрировали в 2022 году рост ВВП, и его устойчивость сохраняется у всех пяти регионов континента. Средние темпы роста в 2023 и 2024 годах ожидаются около 4%", - указывается в докладе. Крупнейшими экономиками континента, сообщается в нем, являются Нигерия, ЮАР и Египет. При этом, согласно докладу, на первый план с точки зрения темпов развития сегодня все больше выходят небольшие по размеру экономики Африки, в ближайшие годы именно они будут оставаться основной движущей силой региона. "Так, согласно прогнозу Африканского банка развития, в 2023–2024 годах пять лидирующих по темпам роста экономик Африки — Руанда, Кот-д'Ивуар, Бенин, Эфиопия и Танзания — вырастут в среднем более чем на 5,5% и вернут себе позиции среди 10 самых быстрорастущих экономик мира", - говорится в докладе. А в ряде других африканских стран, подчеркивается в нем, также прогнозируется рост более чем на 5,5% в период 2023–2024 годов, это - Демократическая Республика Конго, Гамбия, Мозамбик, Нигер, Сенегал и Того. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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африка, нигерия, юар, в мире
Африка, Нигерия, ЮАР, В мире
Пять стран Африки войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира

"Росконгресс": пять стран Африки вскоре войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира

© Pixabay / 8momentsКаир, Египет
Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Pixabay / 8moments
Каир, Египет . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подавляющее большинство африканских стран продемонстрировали в 2022 году устойчивый рост ВВП, и в ближайшие годы его темпы сохранятся на уровне около 4%, а пять государств континента войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира, говорится в докладе "Росконгресса" "Экономика Африки: скрытый потенциал и реальный рост", который имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"53 из 54 стран Африки продемонстрировали в 2022 году рост ВВП, и его устойчивость сохраняется у всех пяти регионов континента. Средние темпы роста в 2023 и 2024 годах ожидаются около 4%", - указывается в докладе. Крупнейшими экономиками континента, сообщается в нем, являются Нигерия, ЮАР и Египет.
При этом, согласно докладу, на первый план с точки зрения темпов развития сегодня все больше выходят небольшие по размеру экономики Африки, в ближайшие годы именно они будут оставаться основной движущей силой региона.
"Так, согласно прогнозу Африканского банка развития, в 2023–2024 годах пять лидирующих по темпам роста экономик Африки — Руанда, Кот-д'Ивуар, Бенин, Эфиопия и Танзания — вырастут в среднем более чем на 5,5% и вернут себе позиции среди 10 самых быстрорастущих экономик мира", - говорится в докладе.
А в ряде других африканских стран, подчеркивается в нем, также прогнозируется рост более чем на 5,5% в период 2023–2024 годов, это - Демократическая Республика Конго, Гамбия, Мозамбик, Нигер, Сенегал и Того.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первое пленарное заседание саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Саммит "Россия – Африка"
04:05
 
АфрикаНигерияЮАРВ мире
 
 
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