https://ria.ru/20230726/zerno-1886297480.html

Россия продолжит поставки зерна в Танзанию

Россия продолжит поставки зерна в Танзанию - РИА Новости, 26.07.2023

Россия продолжит поставки зерна в Танзанию

Прекращение зерновой сделки не критично для Танзании, Россия продолжит поставлять зерно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T08:29

2023-07-26T08:29

2023-07-26T08:29

россия

танзания

андрей аветисян

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Прекращение зерновой сделки не критично для Танзании, Россия продолжит поставлять зерно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян."Разговоров о критичности приостановки зерновой сделки для Танзании не идет. Танзания не особо почувствует на себе прекращение зерновой сделки", — сказал Аветисян.Он добавил, что зерно из России "поступало, поступает и будет поступать в необходимых для Танзании объемах"."Танзания не входит в число самых нуждающихся стран. Даже если и будет какой-то дефицит в связи с прекращением сделки, то, как сказал президент России Владимир Путин, Россия сможет на безвозмездной основе заместить зерно", — заключил дипломат.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html

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россия, танзания, андрей аветисян, в мире